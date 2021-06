MSF celebra la resolución del Parlamento Europeo en apoyo de la exención de temporal de la propiedad intelectual COVID-19

Madrid/ Bruselas, 10 de junio de 2021.- El Parlamento Europeo ha aprobado hoy con 355 votos a favor, 263 en contra y 71 abstenciones, una importante resolución de apoyo a las negociaciones basadas en textos sobre una propuesta de exención temporal de la propiedad intelectual COVID-19, la llamada "exención ADPIC", que se está debatiendo en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La resolución pide que se revise el marco global de los derechos de propiedad intelectual para futuras pandemias y apoya las negociaciones proactivas, constructivas y basadas en un texto para una exención temporal del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). El objetivo: mejorar el acceso global a productos médicos asequibles relacionados con la COVID-19 y abordar las limitaciones de producción y la escasez de suministro a nivel mundial.

"Acogemos con satisfacción esta medida constructiva del Parlamento Europeo que pide a la Unión Europea que entre en negociaciones basadas en textos sobre la ‘exención de los ADPIC’”, afirma Dimitri Eynikel, asesor de Políticas de la UE para la campaña de acceso de MSF. ”La resolución aprobada por el Parlamento no solo refleja el creciente apoyo a esta exención, sino que también prueba que la contrapropuesta de la Comisión Europea a la OMC sobre el uso de licencias obligatorias en esta pandemia no es adecuada. Resulta de suma importancia que los países en la OMC se pongan de acuerdo sobre los detalles de esta propuesta de exención y la adopten lo antes posible. En esta pandemia creciente, no podemos permitirnos perder más tiempo", alerta Eynikel.

Hasta la fecha, la UE se ha negado a entablar debates productivos sobre la propuesta de exención, insistiendo en que los países recurran a una medida de salud pública existente —la concesión de licencias obligatorias para anular las patentes producto por producto— para facilitar la producción de herramientas médicas individuales de COVID-19, en lugar de una exención que aborde las principales barreras de propiedad intelectual por adelantado.

Recientemente, la UE ha presentado una contrapropuesta en la OMC (IP/C/W/680) centrada en las licencias obligatorias y que se limita a reiterar las normas ya existentes. Aunque MSF ha sido durante mucho tiempo partidaria y defensora de las licencias obligatorias, se trata de un mecanismo lento, complicado e insuficientemente adaptado para abordar los retos de la propiedad intelectual sobre productos médicos en una pandemia mundial.

Ayer, en la reunión del Consejo de los ADPIC en la OMC, los miembros acordaron iniciar un proceso basado en un texto sobre la "exención de los ADPIC" propuesta por primera vez por Sudáfrica e India en octubre de 2020 y patrocinada ahora por 63 miembros de la OMC. La próxima reunión del Consejo General de la OMC está prevista para los días 21 y 22 de julio.