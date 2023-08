Devoluciones y violencia contra las personas en tránsito en la frontera entre Italia y Francia

Ventimiglia (Italia), 4 de agosto de 2023.- Rechazadas de forma sistemática en la frontera por la policía francesa —a veces con violencia, trato inhumano y detención arbitraria— y abandonadas sin un refugio adecuado y con acceso limitado a la asistencia sanitaria en Italia. Médicos Sin Fronteras (MSF) documenta en su nuevo informe ‘Vietato Passare: La sfida quotidiana delle persone in transito respinte e bloccate alla frontiera franco-italiana’ (‘Prohibido el paso: el desafío diario de las personas en tránsito rechazadas y bloqueadas en la frontera franco-italiana’), las condiciones denunciadas por cientos de personas que transitan por la ciudad de Ventimiglia, en el noroeste de Italia desde donde intentan cruzar la frontera.

Entre febrero y junio de 2023, MSF —que gestiona una clínica móvil en Ventimiglia para ayudar a las personas en tránsito— proporcionó tratamiento médico u orientación sobre servicios a 320 pacientes. MSF también brindó sesiones de promoción de la salud y sesiones socio-médicas de grupo a 684 personas.

Entre las 1.004 personas atendidas por MSF, el 80% declaró haber intentado cruzar a Francia con anterioridad, realizando múltiples intentos antes de ser rechazados en la frontera francesa. Entre ellos hay hombres, mujeres y niños que, tras huir de sus países de origen y embarcarse en viajes muy peligrosos en busca de seguridad, vuelven a estar expuestos a violencia, humillaciones, amenazas y condiciones inhumanas en Europa.

"Vemos a personas extremadamente vulnerables que son rechazadas por la policía francesa de forma indiscriminada, sin que se evalúen adecuadamente sus condiciones individuales, para luego acabar en territorio italiano sin la asistencia adecuada por parte de las instituciones", Sergio Di Dato, coordinador del proyecto de MSF en Ventimiglia.

Muchas de las personas encontradas por MSF denunciaron infracciones de procedimiento durante la notificación de la denegación de entrada por parte de las autoridades francesas, como transcripción inexacta de datos personales, falta de información o ausencia de mediadores interculturales.

Las personas vulnerables, como menores, mujeres embarazadas y madres recientes, ancianos o enfermos graves, no están exentas de esta práctica. Más de un tercio de los 48 menores no acompañados atendidos por MSF declararon haber sido devueltos a Italia, mientras que varias personas narraron al equipo de MSF haber sido detenidas arbitrariamente en contenedores durante la noche, sin ninguna protección específica para mujeres y niños. También relataron que no se suministra de forma regular comida ni agua, que a menudo se deniega atención médica, que las instalaciones sanitarias son inadecuadas y que la gente se ve obligada a dormir en el suelo en condiciones de hacinamiento.

Además, durante el periodo que abarca el informe, el personal de MSF en Ventimiglia identificó al menos cuatro casos de separación familiar durante las devoluciones, que en algunos casos causaron traumas a las víctimas, incluidos niños.

"La policía nos paró en Niza. Mi mujer está embarazada. La llevaron al hospital porque se desmayó mientras la esposaban. A mi hijo de dos años y a mí nos condujeron a la comisaría fronteriza de Mentón (Francia). Pasamos la noche expuestos al frío y esta mañana nos han hecho retroceder y nos han llevado a Italia, pero no tenemos noticias de mi mujer", Jean*, de Costa de Marfil.

Sin techo ni atención médica en Ventimiglia

​ En Ventimiglia, por otra parte, las personas en tránsito tienen un acceso extremadamente limitado a alojamiento adecuado, atención sanitaria, agua potable o saneamiento, con consecuencias directas sobre su estado de salud. De los 320 pacientes atendidos por MSF entre febrero y junio, 215 presentaban problemas dermatológicos, infecciones respiratorias y gastrointestinales, lesiones y dolores articulares —dolencias causadas o agravadas por vivir en la calle—, mientras que 14 padecían enfermedades crónicas como diabetes y enfermedades cardiovasculares que requerían tratamiento continuo a largo plazo.

A pesar de la reciente apertura de dos nuevos PAD (Punto Assistenza Diffusa) donde las personas migrantes más vulnerables rechazadas por Francia pueden encontrar refugio para pasar la noche, decenas de personas en tránsito siguen viéndose obligadas a dormir en la calle o en campamentos improvisados. Dos de los cuatro PAD prometidos por las autoridades locales aún no están operativos y los servicios fundamentales, como alojamiento, asistencia sanitaria y apoyo jurídico, corren a cargo de asociaciones locales y de la sociedad civil.

"Es crucial que a las personas en tránsito, independientemente de su situación legal, se les conceda el derecho a recibir protección integral y servicios que respondan a sus necesidades", afirma Di Dato.

"El cuello de botella creado en Ventimiglia desde hace años no es un caso aislado, y de hecho refleja la orientación de las políticas migratorias europeas que priorizan la contención y el blindaje de las fronteras sobre los derechos fundamentales y la protección internacional", Sergio Di Dato, coordinador del proyecto de MSF en Ventimiglia.

Basándose en los testimonios y en los datos médicos recogidos por el equipo de MSF en Ventimiglia y en la frontera italo-francesa, MSF insta a Italia, Francia y otros países europeos a implementar todas las medidas necesarias para evitar más daños a esta población vulnerable, y les pide específicamente:

El fin de las expulsiones sistemáticas e indiscriminadas y de los tratos degradantes e inhumanos tanto en las fronteras interiores como exteriores de la Unión Europea.

y de los tanto en las fronteras interiores como exteriores de la Unión Europea. Terminar con las detenciones arbitrarias de personas en movimiento y el empleo de la violencia en las fronteras .

de personas en movimiento y el empleo de la . Asegurar un trato humano y digno y el acceso a la asistencia sanitaria y a unas condiciones de vida decentes para las personas que transitan por Ventimiglia , por Italia y por toda Europa.

y a unas condiciones de vida decentes para las personas que transitan por , por Italia y por toda Europa. Garantizar y aumentar las vías legales y segura s para las personas que buscan asistencia y protección en Europa.

s para las personas que buscan asistencia y protección en Europa. Garantizar el derecho de todos los niños y niñas extranjeros a solicitar asilo en territorio francés y europeo.

Nota para los redactores

La irregularidad de las devoluciones en la frontera italo-francesa está relacionada con varios factores. Las devoluciones suelen ser colectivas, no tienen en cuenta las circunstancias y vulnerabilidades individuales, y carecen de una evaluación adecuada para cada persona.

Las personas migrantes denuncian, a menudo, infracciones de procedimiento durante la notificación de la denegación de entrada por parte de la policía francesa, no se les informa de sus derechos y, de forma habitual, se les impide ejercer su derecho a solicitar asilo. Algunas también declararan haber sufridos casos de abuso de poder y de elaboración de perfiles raciales durante los controles.

La entrada en Francia solo puede denegarse si la solicitud de asilo se considera manifiestamente infundada o inadmisible y una vez expirado el plazo de recurso. Durante el examen de la solicitud, no se puede hacer retroceder al solicitante de asilo.

MSF en Italia

MSF trabaja en Italia desde 1999, brindando atención a personas migrantes y refugiadas que llegan por mar, en los centros de acogida y en asentamientos informales, para prestarles asistencia médica, humanitaria, psicológica y sociosanitaria, en colaboración con las autoridades italianas.

En el Mediterráneo central, MSF participa en actividades de búsqueda y rescate con el buque de salvamento Geo Barents.

En la región de Calabria, en Roccella Jonica, MSF facilita asistencia médica y psicológica en los desembarcos, dando continuidad a la atención en los centros de acogida, mientras que en Ventimiglia, cerca de la frontera con Francia, MSF gestiona una clínica móvil para atender a migrantes y solicitantes de asilo en tránsito por la zona con especial atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, orientación sociomédica y actividades de promoción de la salud.

En Palermo, Sicilia, MSF impulsa un proyecto de rehabilitación de supervivientes de violencia intencionada y tortura en colaboración con las autoridades sanitarias locales.

MSF en Francia

Desde 2015, MSF presta asistencia médica a las personas migrantes excluidas de la atención sanitaria en el país galo.

En la región de Île-de-France, MSF abrió en 2017 un centro de acogida diurna que ofrece atención multidisciplinar en cuatro áreas: salud somática, salud mental, apoyo jurídico y social. El centro ha acogido a más de 3.000 jóvenes desde su apertura.

MSF también proporciona refugio a menores no acompañados de edad discutida en Sevran (norte de París) desde octubre de 2020, y en Marsella a través de un refugio de 20 camas abierto en enero del mismo año. Una casa de 10 camas en Bobigny (norte de París) acoge a chicas jóvenes desde abril de 2021. En total, desde 2019, más de 350 menores no acompañados han sido alojados y atendidos por MSF adoptando un enfoque multidisciplinar y más de 900 camas de emergencia en casas de acogida han sido financiadas por la organización

En abril de 2023, MSF ha reanudado sus actividades en Calais, al norte de Francia, para proporcionar a migrantes y refugiados atención médica y mental.