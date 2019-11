"Vemos señales evidentes de la violencia en Libia en los cuerpos de los pacientes”

Lampedusa / Madrid, 25 de octubre de 2019.- Libia no es un lugar seguro al que deban devolverse refugiados, solicitantes de asilo o migrantes. Sin embargo, la UE y sus estados miembro siguen facilitando apoyo político y material a la Guardia costera libia, apoyo que se traduce en el retorno forzado a un país en conflicto. En lo que llevamos de 2019, más de 7.000 personas han sido interceptadas por la Guardia Costera libia y devueltas a la fuerza a Libia según datos de ACNUR y la OIM.

Los testimonios que muchos pacientes trasladan a los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) a bordo del Ocean Viking, el barco de búsqueda y salvamento operado conjuntamente junto a SOS Méditerranée, hablan de episodios de sufrimiento, abusos, torturas y violencia durante su paso y estancia en Libia.

Así lo cuenta, Juan Pablo Sánchez, doctor argentino de MSF a bordo del Ocean Viking

“En pocas horas los pacientes me han trasladado algunas historias terribles. Uno de ellos me contó que en el lugar en el que los encerraban mataron a su amigo que estaba literalmente a su lado. Fue un momento aterrador. Un segundo paciente, que había perdido dos dientes, me explicó que se los habían arrancado los traficantes en Libia para mandárselos a su familia y pedir un rescate. Otro me dijo que a uno de sus amigos le hicieron lo mismo. Un hombre me contó que le dispararon en el pecho pero que, como era un inmigrante, no se le permitió ir al hospital. Uno de sus amigos tuvo que extraerle la bala con un cuchillo.

Podemos reconocer claramente, sin tener que hacer un examen en profundidad, los rastros de la violencia física en sus cuerpos. Nos muestran cicatrices, he visto numerosas huellas de heridas penetrantes por arma de fuego o causadas por puñaladas. También he visto cicatrices y lesiones producidas por golpes. Recuerdo el caso de un paciente que tenía marcas de quemaduras en el pecho y que me contó que se las habían hecho para marcar su piel cuando lo vendieron. Mucha gente me dice lo mismo: que han sido tratados como unos don nadie sin derechos humanos.

Me acuerdo de un hombre que me contó que había ido a Libia a buscar trabajo. Como estaba en el país de forma irregular, no tenía literalmente derecho alguno. Trabajaba en la construcción. Su jefe no estaba satisfecho con su trabajo y un día, de repente, comenzó a golpearlo con un machete. El hombre trató de protegerse con los brazos. Vi que tenía marcas de heridas en manos, brazos, hombros y cabeza. Podías ver las cicatrices por toda la parte superior del cuerpo”.

Dario Terenzi, psicólogo de MSF, tras asistir a los supervivientes del naufragio en Lampedusa el 7 de octubre durante la fase de reconocimiento de los cadáveres de las víctimas.

Dario Terenzi es psicólogo y ha asistido a los supervivientes del naufragio el pasado 7 de octubre a apenas unos kilómetros de Lampedusa. Dario y un mediador intercultural de la organización médico-humanitario han facilitado durante cuatro días apoyo psicológico a 13 supervivientes (6 mujeres de Costa de Marfil y 7 hombres de Túnez). Estas víctimas han recibido la ayuda de los profesionales de MSF durante el doloroso proceso de reconocimiento de los cuerpos de familiares y amigos.

"La fase de reconocimiento de los cuerpos, que duró unas tres horas, fue un momento de dolor y angustia. Todos estaban tensos y algunos temblaban ante el pavor de ver los cuerpos de quienes fueron compañeros de viaje. Podía sentir sus temores momentos antes de que vieran las fotos que mostraban lo que quedaba de su familia o amigos. Los cuerpos de los náufragos están muy deteriorados. Una niña nos preguntó por qué algunos se habían vuelto blancos. El agua del mar ha afectado los cuerpos hasta transformar el color de la piel. Les ha transfigurado hasta el punto de distorsionar los rasgos de los rostros. Por eso, el reconocimiento ha tenido lugar a partir de una prenda de vestir o de un signo en particular.

Así, una niña marfileña reconoció a una compañera fallecida en el naufragio por la sudadera que llevaba ese día. Estaba aterrorizada, pero quería volver a ver a su compañera. Momentos después de reconocer el cuerpo, se derrumbó. La asistimos y la acompañamos a su habitación donde, poco a poco y también gracias a la ayuda insustituible de sus compañeras, se recuperó. Antes de partir, nos saludó tímidamente y, esbozando una sonrisa, rezó para que Dios nos bendijera.

Todos nuestros pacientes han alcanzado un nivel suficiente de tranquilidad, aunque ciertamente no de serenidad. Cuando los vimos el primer día, tenían la mirada fija, estaban rígidos, algunos no hablaban nada. Incluso hoy muchos tienen pesadillas, dificultad para conciliar el sueño, miedo a quedarse a solas. Algunos no han dormido durante días, no tienen apetito. Cuentan que se sienten abrumados por imágenes y pensamientos intrusivos y constantemente revisan y reviven las imágenes del naufragio. Prevalece y resulta palpable una fuerte sensación de inquietud, sufrimiento extremo y frustración. De hecho, muchos continúan preguntándose por qué todavía están vivos.

Hemos recibido y abrazado estos sentimientos, los hemos compartido y, de alguna manera, hemos tratado de ayudarles tolerarlos y comprenderlos mejor. Desvanecer la memoria y disolver la ansiedad puede requerir un período de tiempo mucho más largo que estos días y mucho esfuerzo.

Los supervivientes necesitan ser trasladados para alejarse de Lampedusa. Nos dijeron claramente que no quieren quedarse más tiempo aquí. Se siente atrapados por la tragedia y se preguntan por qué todavía se les mantiene aquí donde murieron sus seres queridos”.

En lo que llevamos de 2019, casi 700 personas han fallecido en la ruta del Mediterráneo central mientras trataban de llegar a Europa según los datos de la OIM. Se trata de la ruta migratoria más letal.

En estos momentos, el Ocean Viking lleva a bordo 104 personas rescatadas el pasado viernes 18, entre ellas hay 40 menores (31 no acompañados) y 2 mujeres embarazadas. Dada la negativa de las autoridades libias a ofrecer una alternativa segura a Trípoli para desembarcar a los rescatados, el barco ha solicitado a las autoridades marítimas de Malta e Italia que coordinen la designación de un lugar seguro al que llevar a estas personas. De momento, sigue a la espera de que se le designe un lugar seguro.

Fleur, una joven de 22 años, fue rescatada por el Ocean Viking el pasado 18 de octubre en el que era su cuarto intento de cruzar el mar. En el tercero perdió a dos de sus familiares. Ella no se ahogó entonces porque le impidieron subir a la misma balsa en la que viajaban su tía y su primo, y su bote fue interceptado y devuelto a la fuerza a Libia, donde fue detenida.