Un ensayo de Médicos Sin Fronteras mejora el tratamiento de personas con tuberculosis resistente a los medicamentos

Madrid / Londres, 3 de enero de 2023.- Los hallazgos que impulsaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a actualizar las directrices mundiales del tratamiento de la tuberculosis resistente a los medicamentos (TB-DR), publicados en The New England Journal of Medicine, muestran que un régimen de tratamiento ensayado por Médicos Sin Fronteras, mucho más corto para la tuberculosis resistente a los medicamentos, resulta más seguro y cura a casi el 90 % de los pacientes.

Estos hallazgos son el resultado de TB-PRACTECAL de MSF, el primer ensayo clínico controlado, aleatorizado y multinacional que informa sobre la eficacia y la seguridad de una pauta de tratamiento exclusivamente oral, de seis meses de duración, recomendada en las directrices mundiales de tratamiento de la tuberculosis actualizadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicadas el pasado 15 de diciembre. Es la primera vez que los resultados de TB-PRACTECAL se publican en una revista médica revisada por expertos.

"Estamos muy contentos de que los resultados del ensayo se hayan publicado en TheNew England Journal of Medicine tras un riguroso proceso de revisión por expertos", declara Bern-Thomas Nyang'wa, director médico de MSF e investigador jefe del ensayo. "Esta publicación aportará pruebas más sólidas a los responsables políticos y a los proveedores del tratamiento que decidan utilizar el régimen TB-PRACTECAL, además de las recomendaciones de la OMS. Hasta hace relativamente poco, no se habían introducido nuevos tratamientos para la tuberculosis en más de 50 años. ¿Por qué? Porque la enfermedad afecta fundamentalmente a personas que no tienen recursos para hacerle frente. Este ensayo es un intento de MSF de llenar ese vacío. Ahora es primordial que el nuevo tratamiento se ponga a disposición de todas las personas que lo requieren".

La inscripción en el ensayo finalizó en marzo de 2021, con un total de 552 pacientes, y se llevó a cabo en siete centros de Bielorrusia, Sudáfrica y Uzbekistán. Actualmente, hay cinco países con apoyo de MSF que han empezado a aplicar las pautas más cortas, con casi 400 pacientes que inician el tratamiento, y ocho países más que lo aplicarán en 2023.

Lanzado en 2017, TB-PRACTECAL probó tres combinaciones de nuevos tratamientos en contraposición con el estándar de atención aceptado a nivel local. Todos resultaron favorables respecto al tratamiento estándar. Una pauta de seis meses de bedaquilina, pretomanid, linezolid y moxifloxacino (BPaLM) demostró ser la más eficaz y segura. El ensayo también analizó una pauta de bedaquilina, pretomanida y linezolid (BPaL); y una pauta de bedaquilina, pretomanida, linezolid y clofazimina (BPaLC).

"Iniciamos el ensayo clínico TB-PRACTECAL hace nueve años porque había que hacer algo", recuerda Nyang'wa. "Los pacientes nos decían que los tratamientos anteriores eran largos y agotadores, y que los efectos secundarios eran peores que la propia enfermedad. Tampoco eran muy eficaces; solo una de cada dos pacientes se curaba. La nueva pauta, BPaLM, tiene una tasa de curación del 89 %, es más segura, más corta, y más tolerable con muchas menos pastillas".

El ensayo clínico de fase II/III de MSF demostró que la nueva pauta de tratamiento BPaLM, más corta, era muy eficaz contra la tuberculosis resistente a la rifampicina R(R-TB), y más segura que el tratamiento estándar actual. El 89 % de los pacientes del grupo BPaLM se curaron, frente al 52% del grupo de tratamiento estándar, y se detectaron menos efectos secundarios en el grupo BPaLM que en el grupo de tratamiento estándar. BPaLC y BPaL también registraron resultados significativamente mejores que el tratamiento estándar.

"Cuando me enteré de que tenía tuberculosis, no podía creer que fuera cierto", explica Abdirakhman, un estudiante de matemáticas de 24 años de Uzbekistán que tuvo que interrumpir sus estudios cuando le diagnosticaron la enfermedad. "[Ser diagnosticado de DR-TB] fue devastador. Decidí participar en el ensayo clínico TB-PRACTECAL y fui seleccionado al azar para recibir el tratamiento breve de seis meses, en lugar del estándar de dos años o más. Hubo momentos difíciles, pero aun así fue mejor que dos años de tratamiento. Ahora he terminado el tratamiento y he vuelto a la universidad".

Aunque este nuevo régimen supone una esperanza para el medio millón de personas que enferman cada año de DR-TB, el precio mundial más bajo actualmente facilitado al Global Drug Facility (GDF) para un ciclo de tratamiento de seis meses de BPaLM está en torno a los 600 dólares, aún por encima del precio máximo de 500 dólares reclamado por MSF. Uno de los medicamentos más recientes (y el fármaco más caro de los que conforman este régimen de tratamiento), la bedaquilina, desarrollada por Johnson & Johnson con un importante apoyo gubernamental y filantrópico, tiene un precio de 270 dólares para seis meses a pesar de que investigadores han calculado que la bedaquilina podría producirse y venderse obteniendo beneficios por menos de 102 dólares durante seis meses. De hecho, se observó que las tres pautas analizadas en el ensayo TB-PRACTECAL podrían reducir los costes del tratamiento frente el tratamiento estándar habitual.

"La implantación de la pauta de tratamiento BPaLM, más corta, segura y eficaz, ensayada en TB-PRACTECAL, podría transformar la vida de las personas con tuberculosis, pero solo si los fármacos incluidos son asequibles", subraya Christophe Perrin, farmacéutico de la Campaña de Acceso de MSF. "Dado que el desarrollo de la bedaquilina se financió con importantes fondos públicos, pedimos a Johnson & Johnson que reduzca el precio de este fármaco para que el tratamiento completo de la tuberculosis resistente a los medicamentos no supere los 500 dólares por persona. Demasiadas vidas se han perdido a causa de esta enfermedad. Los enfermos de tuberculosis merecen un acceso urgente a tratamientos más cortos, seguros y asequibles".

MSF es uno de los mayores proveedores no gubernamentales de tratamiento de la tuberculosis en todo el mundo. En 2021, 17.221 personas atendidas por MSF empezaron a recibir tratamiento contra la tuberculosis, incluidas 2.309 personas con DR-TB. MSF trabaja estrechamente con los programas nacionales de tuberculosis, ministerios de salud y otras instituciones clave para garantizar que este nuevo tratamiento esté disponible para las personas con tuberculosis farmacorresistente lo antes posible.

TB-PRACTECAL

TB-PRACTECAL es un ensayo controlado aleatorio, abierto, de múltiples brazos y etapas en el que se inscribieron tres regímenes de investigación en la etapa 1: BPaLM, BPaLC y BPaL y un grupo de control. En la fase 2 se incluyeron únicamente el grupo de investigación BPaLM y el grupo de tratamiento estándar únicamente. En el ensayo participaron 552 pacientes en total, de los cuales 301 se incluyeron en esta fase. Este mismo conjunto de datos se suministró a la OMS en febrero de 2022 para su revisión por el Grupo de Desarrollo de Directrices y su posterior inclusión en las directrices recientemente actualizadas sobre la DR-TB. Todos los pacientes han completado el tratamiento y el seguimiento con la última visita del paciente completada en agosto de 2022 y se espera que el ensayo concluya en diciembre. MSF compartió los datos de los 552 pacientes y grupos en la Conferencia Mundial sobre Salud Pulmonar el 11 de noviembre de 2022 y tiene previsto publicar el conjunto completo de datos en breve. Puede encontrar más información sobre TB-PRACTECAL, incluidas las medidas de resultado primarias en: TB-PRACTECAL - ClinicalTrials.gov. y el protocolo del estudio en: TB-PRACTECAL: protocolo del estudio

Además, en octubre de 2022, MSF aprobó y publicó su primera Política de Transparencia de Ensayos Clínicos, que incluye el compromiso de publicar un conjunto mínimo de partidas de costes para el coste de los ensayos clínicos; un paso de vital importancia para aumentar el acceso a los productos médicos para todos los que los necesitan.

Subestudios TB-PRACTECAL

MSF también está llevando a cabo tres subestudios en el marco de TB-PRACTECAL.

PRACTECAL-PKPD: un subestudio exploratorio farmacocinético y farmacodinámico que investiga la relación entre la exposición de los pacientes a los fármacos de los regímenes de investigación del ensayo TB-PRACTECAL y sus respectivos resultados terapéuticos. PRACTECAL-EE: una evaluación económica de la relación coste/eficacia de los nuevos regímenes del ensayo TB-PRACTECAL en los tres países participantes en el estudio principal.

Resultados finales de preimpresión: Rentabilidad de las pautas de tratamiento oral breve para la tuberculosis resistente a la rifampicina

PRACTECAL-PRO: evalúa la eficacia de las intervenciones TB-PRACTECAL desde la perspectiva del paciente en términos de calidad de vida, toma de decisiones compartida y satisfacción con los servicios.

Implantación de los nuevos tratamientos

MSF está trabajando estrechamente con los programas nacionales de tuberculosis, ministerios de salud y otras instituciones clave para garantizar que este nuevo tratamiento esté disponible para las personas con DR-TB lo antes posible.

Para apoyar la implantación, MSF está desarrollando un conjunto de herramientas de implementación para BPaL/BPaLM que se encuentra en la página web de MSF TB-PRACTECAL: Herramientas de aplicación para BPaL/BPaLM.

Hasta la fecha, cinco países apoyados por MSF han empezado a aplicar las pautas más cortas, iniciando el tratamiento de casi 400 pacientes. Esto incluye Bielorrusia, que ya ha iniciado el tratamiento de 300 pacientes a través de un estudio de investigación operativa, pautas totalmente orales de seis meses para el tratamiento de la tuberculosis resistente a la rifampicina (SMARRTT), de modo que estos pacientes pueden acceder inmediatamente a los regímenes del ensayo

Otros ocho países en los que MSF trabaja empezarán a aplicar pautas más cortas en 2023.

Socios de TB-PRACTECAL

Los socios del ensayo son Médicos Sin Fronteras (patrocinador); London School of Hygiene and Tropical Medicine; Global Alliance for TB Drug Development; University College London; Drugs for Neglected Diseases initiative; Swiss Tropical & Public Health Institute; eResearch Technology, Inc.Centro Médico Científico Práctico Especializado Republicano de Tuberculosis y Neumología, Uzbekistán; Centro Científico Práctico Republicano de Neumología y Tuberculosis, Bielorrusia; Red de Investigación de la Tuberculosis y el VIH (THINK); Universidad de Liverpool; Unidad de Investigación Clínica del VIH, Wits Health Consortium; Hackensack Meridian Health; Universidad de California, San Francisco; Universidad de Sussex; TDR, el programa especial de investigación y formación en enfermedades tropicales. La Lotería postal holandesa contribuyó generosamente a la financiación del ensayo.

Cronología de los principales hitos

Enero 2017 : Ensayo iniciado y se abre el primer centro de ensayo en Nukus (Uzbekistán). En la primera fase se identificaron pautas que contenían los nuevos fármacos bedaquilina y pretomanida para su posterior evaluación en función de los resultados de seguridad y eficacia tras ocho semanas de tratamiento.

Noviembre de 2017 : se abre un segundo centro de ensayos en KwaZulu-Natal, Sudáfrica(Doris Goodwin)

Diciembre de 2017 : se abre el tercer centro de ensayos en Minsk, Bielorrusia.

Octubre de 2018 : se abre una subsede del ensayo en KwaZulu-Natal, Sudáfrica (Unidad de Ensayos Clínicos THINK, Hillcrest)

Enero de 2019 : quinto centro de ensayo en Tashkent, Uzbekistan

Agosto de 2019 : presentación del subestudio PRACTECAL-PKPD

Septiembre de 2019 : presentación del subestudio PRACTECAL-PRO.

Noviembre de 2019 : se abre el sexto centro de ensayos en KwaZulu-Natal, Sudáfrica (Hospital King DinuZulu)

Diciembre de 2019 : se abre el último centro de pruebas en Johannesburgo (Sudáfrica) (Hospital Helen Joseph). Los siete centros de ensayo están abiertos.

Octubre de 2020 : presentación del subestudio PRACTECAL-EE.

Noviembre de 2020 : empieza la segunda fase del estudio, en la que se evalúa la seguridad y eficacia de la nueva pauta con mejores resultados, en comparación con el tratamiento estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud y utilizado a nivel local.

Marzo de 2021 : la inscripción de pacientes finaliza antes de tiempo después de que un comité independiente de seguridad y control de datos indique que el régimen estudiado es superior al tratamiento actual.

Octubre de 2021 : divulgación pública inicial de los resultados del ensayo primario de fase 2 en la Conferencia Mundial de la Unión sobre Salud Pulmonar.

Mayo de 2022 : La comunicación rápida de la OMS anuncia que actualizará las directrices de 2022 para el tratamiento global de la DR-TB con el fin de incluir el régimen TB-PRACTECAL de seis meses, compuesto por bedaquilina, pretomanida, linezolid y moxifloxacino (BPaLM), junto con otro régimen más corto.

Agosto de 2022 : última visita del paciente.

Noviembre de 2022 : MSF compartió los resultados finales del conjunto de datos completo en la Conferencia mundial sobre salud pulmonar