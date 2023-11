Testimonio desde el hospital Al Shifa, Gaza: “Atacaron todo alrededor del hospital y el hospital muchas veces. Necesitamos ayuda. Nadie nos escucha”

Gaza (foto del 10 de octubre de 2023) © MSF

Gaza/Jerusalén, 11 de noviembre de 2023.- “La situación ahora es muy mala. No tenemos conexión, no hay internet. A veces tenemos móviles por alguna razón.

Estamos en el cuarto piso, hay un francotirador que atacó a cuatro pacientes dentro del hospital. Uno de ellos tiene una herida de bala directamente en el cuello, y es [paciente] tetrapléjico, y al otro [le dispararon] en el abdomen.

Algunas de las personas que salen del hospital, quieren ir al sur. Les bombardearon, bombardearon a su familia. En el hospital Al Shifa hoy, desde esta mañana, no hay electricidad, de hecho no hay agua, no hay comida. Nuestro equipo está agotado.

Tenemos dos pacientes neonatos que han muerto porque la incubadora no funcionaba y no había electricidad. También tenemos un paciente adulto en la UCI [unidad de cuidados intensivos], que murió porque el ventilador dejó de funcionar, porque no hay electricidad.

Podemos ver el humo alrededor del hospital. Ellos [el ejército israelí] atacaron todo alrededor del hospital. Y atacaron el hospital muchas veces.

La situación, como he dicho antes, es muy mala. Estamos casi seguros de que ahora estamos solos. Nadie nos escucha.

Queremos que alguien nos garantice que se puede evacuar a los pacientes. Porque tenemos unos 600 pacientes ingresados que necesitan atención médica y que deben ser evacuados.

El problema es estar seguros de que podemos evacuar a los pacientes neonatales, porque tenemos entre 37 y 40 bebés prematuros. Tenemos unos 17 pacientes más en la UCI, y tenemos unos 600 pacientes posoperatorios ingresados que necesitan atención médica. Así que la situación es muy mala. Necesitamos ayuda. Nadie nos escucha”.

MSF reitera urgentemente su llamamiento para que cesen los ataques contra hospitales, se produzca un alto el fuego inmediato y se protejan las instalaciones médicas, el personal médico y los pacientes.

Declaraciones de Raquel González, responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras