Sudán: MSF presta atención médica a 183 heridos en el norte de Darfur

Madrid, 17 de abril de 2023- Desde el sábado 15 de abril, se han producido intensos combates entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en Jartum y otras partes de Sudán. Muchas personas se encuentran atrapadas, incluido personal de salud. En los lugares en los que Médicos Sin Fronteras (MSF) puede brindar atención médica, la situación es grave: en las últimas 72 horas, la organización ha recibido un total de 183 pacientes heridos en el hospital que apoya en El Fasher, Darfur del Norte. De ellos, 25 han fallecido a causa de las heridas*.

Cyrus Paye, coordinador del proyecto de MSF en El Fasher, dice: “la mayoría de los heridos son civiles que quedaron atrapados en el fuego cruzado. Entre ellos, hay muchos niños. Tienen lesiones de extrema gravedad y, hasta el sábado por la tarde, no había capacidad quirúrgica en este hospital. El resto de hospitales en el norte de Darfur han tenido que cerrar, ya sea por su proximidad a los combates o porque el personal no pudo llegar a las instalaciones debido a la violencia. Esto hizo que no tuviésemos ningún lugar a dónde derivar a los pacientes para recibir tratamiento. Como resultado, 11 personas murieron a causa de las heridas en las primeras 48 horas del conflicto. Sin embargo, el sábado por la tarde, un pequeño equipo de cirujanos de los centros de salud que tuvieron que cerrar comenzó a realizar intervenciones quirúrgicas en el hospital. Hasta el momento, han realizado seis cirugías mayores a personas heridas por la violencia.”

Sin suministros

“Sin embargo, el hospital se está quedando rápidamente sin suministros médicos para tratar a los sobrevivientes. Se está quedando sin medicinas y sin sangre para transfusiones. También ha habido un corte de energía en la ciudad desde el comienzo de los combates, y los suministros de combustible para el generador del hospital también se están agotando. Hemos recibido una lista de elementos quirúrgicos que el se requieren con urgencia y estamos buscando un corredor seguro para trasladarlos al hospital utilizando nuestras dos ambulancias. Debido al conflicto, el aeropuerto ha estado cerrado desde el sábado y es vital que vuelva a abrir para que podamos traer suministros médicos adicionales y posiblemente un equipo quirúrgico de MSF para apoyar a los cirujanos que ya están trabajando. Sin estos suministros vitales, habrá más pérdidas de vidas”.

Equipos atrapados y hospitales saqueados

En otras regiones del país, y especialmente en los estados de Jartum, Darfur, Kordofán del Norte y Gedaref, los equipos de MSF se enfrentan a serios desafíos. Las instalaciones de MSF en Nyala, Darfur del Sur, han sido saqueadas, incluido uno de nuestros almacenes. En Jartum, la mayoría de los equipos están atrapados por los intensos combates en curso y no pueden acceder a los almacenes para entregar suministros médicos vitales a los hospitales. Incluso a las ambulancias no se les está permitiendo pasar para recuperar los cuerpos de las personas fallecidas de las calles, o para transportar a los heridos al hospital.

Hemos estado en contacto con equipos médicos sudaneses en Jartum y otras partes del país donde se reciben pacientes heridos. Muchos de ellos han estado de servicio durante muchas horas, brindando atención vital en circunstancias extremadamente difíciles, a pesar del impacto que la situación ha tenido en ellos y en sus familias.

MSF está preparada para proporcionar suministros y personal médico a las instalaciones de salud funcionales clave que necesiten apoyo, pero en este momento es demasiado peligroso moverse dentro de Jartum y otras ciudades. Muchas personas tampoco pueden llegar a ninguno de los centros de salud que están abiertos debido a la violencia.

MSF hace un llamamiento urgente para que se proteja a la población civil de los ataques indiscriminados y desproporcionados que están teniendo lugar. Instamos a todas las partes en conflicto a garantizar la seguridad del personal médico y los pacientes, para que puedan acceder a los centros de salud sin temer por sus vidas. Además, MSF solicita a todas las partes en el conflicto que se aseguren de que todas las instalaciones de salud, incluidos hospitales, clínicas, almacenes y ambulancias, estén protegidas. Nunca deben ser un objetivo.

MSF en Sudán brinda atención médica imparcial y vital a todos aquellos que la necesitan, basándose únicamente en la necesidad médica, pero actualmente el personal de la organización no puede desplazarse ni trabajar debido a la intensidad del conflicto.

MSF reitera su llamamiento a todos los actores para que respeten al personal médico, las instalaciones de salud y las ambulancias y que protejan la vida de los civiles y los trabajadores humanitarios.