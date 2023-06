Sudán: MSF pide que no se ataque a los civiles y se les permita huir de la ciudad de El Geneina sanos y salvos

Madrid, 20 de junio de 2023 - Casi 900 heridos y 15.000 refugiados sudaneses provenientes de El Geniena, capital de Darfur Occidental, y de sus alrededores han llegado a la ciudad chadiana de Adré en los últimos cinco días. Médicos Sin Fronteras (MSF) ha recibido multitud de informes y recogido decenas de testimonios que ponen de relieve que cientos de personas están siendo asesinadas y tiroteadas mientras tratan de huir. ​ La organización internacional médico-humanitaria insta a todos los grupos armados presentes en El Geneina y sus alrededores a que no ataquen a la población civil y permitan que las personas que quieran abandonar la zona puedan hacerlo de forma segura.

Tras casi dos meses sufriendo los efectos del bloqueo y de la violencia a gran escala que imperan en El Geneina, a unos 35 km de la frontera con Chad, miles de personas están tratando por todos los medios de escapar del asedio y de los ataques.

"La noche del miércoles 14 de junio, el gobernador de Darfur Occidental fue asesinado. En ese momento supimos que la situación empeoraría aún más, y por ello la población de El Geneina tomó la decisión colectiva de marcharse", explica Nour, un joven de 25 años de El Geneina que llegó al hospital de Adré el jueves 15 de junio. "La mayoría huyó a pie en dirección al noreste de El Geneina, pero muchos de ellos murieron en esta ruta. No puedo decir cuántos, pero vi muchos muertos y heridos tendidos en el suelo. La única solución era dirigirse hacia el oeste y la gente empezó a caminar hacia Adré, en Chad, pero el viaje estaba lleno de riesgos, ya que estábamos muy expuestos y éramos el blanco de los ataques. El jueves a las 11 de la mañana, mientras estaba caminando cerca de un pueblo llamado Shukri, un hombre armado me disparó en la cara, pero gracias a Dios sobreviví para ser tratado aquí en el hospital de Adré".

Que te disparen no es el único peligro que existe en el camino para quienes huyen desesperadamente de El Geneina, como demuestra el testimonio de Salma*, una joven de 18 años. El jueves 15 de junio, hacia el mediodía, Salma y sus dos hermanas huían del caos en El Geneina. Su huida se vio bruscamente interrumpida cuando seis hombres armados que viajaban en un autobús separaron a su hermana Soadd* de ella y de su otra hermana y la violaron. ​ "La retuvieron durante algún tiempo en el interior del autobús y, cuando acabaron con ella, la arrojaron fuera y se marcharon. Mi hermana sólo tiene 15 años", afirma Salma.

Soadd lucha actualmente por su vida en el hospital de Adré, donde recibe cuidados médicos intensivos. Las tres hermanas se enfrentan no sólo al trauma de la violencia, sino también a la angustia de verse separadas de sus padres en estos tiempos de crisis. Han perdido el contacto con ellos; su madre está en Nyala, y no tienen noticias sobre el paradero de su padre.

Desde hace casi dos meses, El Geneina, capital del estado de Darfur Occidental, está sumida en la violencia. Los enfrentamientos que estallaron el 15 de abril entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en Jartum fueron el detonante inicial y se extendieron a otros estados. Desde entonces, los disturbios han derivado en un caos incontrolable al que se ha sumado la violencia entre comunidades, con jóvenes de las tribus masalit y árabe echando leña al fuego.

Matanzas masivas y desplazamiento de la población

"El grado de violencia ha ido en aumento, y la gente se ha sentido y sigue sintiéndose expuesta en todo momento al peligro de ser blanco de los ataques", afirma Konstantinos Psykakos, coordinador de proyectos de MSF, que llevaba dos meses en Adré, cerca de la frontera con la ciudad de El Geneina, a la espera de poder acceder a esta última, lo cual no se le permitió hacer en ningún momento.

Los heridos atendidos por el personal de MSF en el hospital chadiano de Adré relatan haber presenciado matanzas masivas y haber sido testigos de desplazamientos de población y de saqueos, así como de la existencia de multitud de cadáveres en las calles. También de haber visto cómo muchas mujeres se han visto obligadas a huir solas con sus hijos.

Nour, el joven de 25 años, afirma que “durante semanas, a nadie se le permitía entrar ni salir. No teníamos agua limpia para beber, ya que los grupos armados destruyeron los puntos de suministro. La gente intentaba conseguir agua limpia de algunos wadis (río extremadamente seco por el cual solo discurre agua en la temporada de lluvias) o de cauces de agua naturales, pero los francotiradores les disparaban".

“Llegaban a los barrios en camionetas y motocicletas, perfectamente armados con ametralladoras y fusiles montados en sus camionetas. Mataban a todo el que veían y luego saqueaban las casas e incendiaban el lugar".

Salima, 27 años, de El Geneina, escapó sola con sus 5 hijas y 2 hijos después de que le dispararan en la pierna derecha, causándole múltiples fracturas mientras caminaba por la calle cerca de su casa: "Esto ocurrió el miércoles 14 de junio de 2023, pero al día siguiente un hombre muy amable nos llevó a mí y a mis hijas en su camioneta hasta Adré, en Chad". "No quiero volver a casa porque está sucediendo lo inimaginable; están matando a hombres y niños. A veces los hombres armados dejan huir a las mujeres y a veces no". Durante el caos, Salima perdió el contacto con su marido, y no tiene noticia alguna sobre su paradero.

* Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las personas que nos han ofrecido su testimonio