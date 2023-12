"Rafah no puede recibir más gente. No se puede evacuar más"

Campo de desplazados en el sur de la Franja de Gaza. © MSF ​

Franja de Gaza / Madrid, 9 de diciembre de 2023.-

Nicholas Papachrysostomou, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras, describe la situación en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, desde el acceso a la clínica que la organización abre hoy para atender a la población desplazada.

"La situación empeora. Cada día es peor que el día anterior.

En nuestro barrio, acabo de llegar y ya veo que están cortando los últimos árboles porque la gente necesita leña, porque la gente necesita espacio para montar más tiendas aún. La ciudad de Rafah no puede recibir más gente. La densidad de población en Rafah es impresionante. Estuve en Bangladesh [en los campos de refugiados rohingya] y estuve en varios sitios en el mundo y nunca he visto tanta gente, tantos niños en la calle.

Hay tiendas por todos lados, en terrenos vacíos, cerca de casas, cerca de centros de salud, cerca de hospitales, dentro de los hospitales. Es que no se puede evacuar más. Las autoridades israelíes tienen que entender que no pueden seguir con instrucciones de evacuación para esta gente. No hay más espacio, es físicamente imposible seguir con esta violación de la libertad de movimiento. Las necesidades con esta densidad son indescriptibles.

Es que la gente no tiene agua. Ahora estamos distribuyendo agua en dos campos de desplazados, aquí mismo, espontáneos. Los hospitales, ni hablar. El hospital de Al-Aqsa, en donde tenemos un equipo, está recibiendo 150 o 250 pacientes por día. Estamos hablando de víctimas de bombardeos, de heridos. El hospital ahora mismo tiene 700 pacientes. El Hospital de Nasser, el hospital principal, en donde estuvimos nosotros hasta ahora apoyando como Médicos Sin Fronteras, ahora está fuera de acceso. Es inaccesible para nosotros. Está el centro de la ciudad de Jan Yunis y la ciudad de Jan Yunis está siendo bombardeada. No podemos llegar al hospital. En este caso, no nos queda más opción.

Lo que puedo decir es aquello que hemos dicho tantas veces, un alto el fuego que vaya a durar. Protección de la misión médica, protección del personal de salud y no más evacuaciones. Ya. Tenemos que parar todo esto ahora".