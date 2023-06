Panamá: MSF denuncia las condiciones de acogida de los migrantes y la falta de atención a víctimas de violencia sexual

San Vicente, Panamá, 19 de mayo de 2022.- Las condiciones de recepción de migrantes en la provincia del Darién, Panamá, se están deteriorando. Médicos Sin Fronteras (MSF), presente en la Estación de Recepción Migratoria (ERM) de San Vicente, es testigo de las enormes carencias en protección, atención médica o servicios básicos, entre otras, a las que se enfrentan las personas migrantes cuando llegan a Panamá. De media, 300 migrantes llegan diariamente a la estación y tienen dificultades para acceder a atención médica o servicios de urgencia básicos.

“Las condiciones para la recepción de migrantes son insuficientes. Cada día cientos de personas llegan a Canaán Membrillo, la primera población que encuentran en Panamá tras cruzar el Darién, donde no reciben atención médica, y luego son llevados a San Vicente, en donde difícilmente encuentran condiciones adecuadas para la atención según estándares internacionales”, explica Rabia Ben Ali, coordinadora de MSF en Panamá.

“Los baños son lo peor. Siempre están sucios. Las duchas no sirven y aquí muchas personas las usan para hacer sus necesidades porque no aguantan el olor de los baños. Las familias al final prefieren bañarse a la intemperie y no exponer a los niños allá. Cuando nosotros llegamos acá no había carpas y nos tocó dormir con los niños en el pasto, ese día comenzó a llover en la madrugada y no pudimos hacer nada. No hemos podido salir de acá porque no tenemos los 40 dólares que piden para pagar el bus hacia Costa Rica”

​François (nombre ficticio). Migrante haitiano. Mayo 2022.