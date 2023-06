Países Bajos: MSF pone fin a su intervención en Ter Apel

Ámsterdam, 13 de septiembre de 2022 - La organización médico-humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) ha puesto fin a su intervención en los Países Bajos. Desde el 25 de agosto hasta el pasado domingo 11 de septiembre, un equipo de MSF estuvo presente en en Ter Apel, en el exterior del principal centro de acogida holandés para solicitantes de asilo. Su trabajo estuvo centrado en proporcionar atención sanitaria básica a las cientos de personas que dormían en el exterior a la espera de ser registradas.

Durante estas dos semanas, el equipo de MSF llevó a cabo 450 consultas médicas y más de 200 consultas de salud mental. Los pacientes procedían de Siria, Irak, Irán, Turquía, Somalia, Eritrea y África Occidental. Muchos de ellos sufrían infecciones de la piel debido a las condiciones de vida que se habían visto obligados a soportar y la imposibilidad de tener una higiene adecuada. Otros tantos tenían presentaban heridas causadadas por el hecho de haber caminado durante semanas y que no habían sido todavía tratadas. También había muchos enfermos crónicos que llevaban semanas o meses sin medicación. Otros necesitaban atención médica por síntomas como ansiedad, ataques de pánico, depresión y psicosis, agravados todos ellos por la incertidumbre de la situación en Ter Apel y por la falta de información sobre lo que les iba a ocurrir.

"Atendimos a personas que llevaban mucho tiempo sin recibir atención médica y les proporcionamos asistencia médica de urgencia en varias ocasiones", explica Karel Hendriks, coordinador de emergencias de MSF. "Las personas que solicitan asilo en los Países Bajos deben poder acceder a la atención médica. No debemos olvidar que es responsabilidad del Gobierno holandés proporcionar a los solicitantes de asilo una atención adecuada y unas condiciones de acogida dignas".

Durante el mes de agosto, la situación en Ter Apel se volvió completamente inhumana e inaceptable. Hoy en día, el número de pacientes y la gravedad de sus condiciones médicas ha disminuido y la provisión de refugio y saneamiento fuera del centro de recepción ha mejorado significativamente. Para evitar problemas médicos innecesarios es esencial que las personas que buscan asilo tengan unas condiciones de vida dignas y que los recién llegados sean clasificados adecuadamente para que no se pase por alto a quienes tienen condiciones médicas graves. ​ Las organizaciones que actualmente siguen prestando asistencia a los solicitantes de asilo deben recibir el apoyo adecuado por parte del Gobierno holandés.

"Queremos recordar al Gobierno que, incluso en aquellos casos en los que no puedan ser alojadas en los lugares de acogida existentes, las personas que solicitan asilo siguen teniendo derecho a recibir atención médica", explica Judith Sargentini, directora general de MSF en los países Países Bajos. "Que estés fuera de las instalaciones no significa que no tengas derechos. Las numerosas personas vulnerables que han sido y siguen siendo trasladadas a de un lugar a otro merecen recibir un trato digno y humano".