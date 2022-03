"Nuestra mayor preocupación hoy es la situación en Mariúpol"

Alex Wade, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Lviv (Ucrania) relata en inglés en este audio la situación que se vive en el país y el trabajo de MSF sobre el terreno. A continuación, las declaraciones de Wade traducidas al español con su minutado:

"La situación es cada vez más grave. Día tras día hacemos todo lo posible por abordar y cubrir las necesidades humanitarias en todo el país, pero es un gran reto, ya que estas necesidades están cambiando y aumentando muy rápidamente."

"Nuestra mayor preocupación a día de hoy es la situación en Mariúpol. La ciudad ha sido fuertemente bombardeada día y noche durante los últimos días. Los peores destrozos se han producido en el centro de la ciudad y en las afueras. Incluso ha habido supermercados que han sido atacados. La población no tiene acceso a alimentos y se ha visto obligada a llevárselos de los supermercados, aunque estos están casi completamente vacíos. Lo mismo ocurre con las farmacias."

"No hay electricidad, lo que significa que no hay calefacción. Tampoco hay agua. Estamos en contacto con nuestros colegas, con gente a la que conocemos y con la que trabajamos desde hace años y que están allí, que nos comunican estas necesidades. No saben dónde pueden conseguir agua. La gente está bebiendo agua de la lluvia o recogiendo nieve para poder beber. La gente está incluso sacándola de los sistemas de calefacción para poder lavarse las manos".

"Si la situación no se aborda inmediatamente hoy, mañana, en los próximos días, va a haber una emergencia seria, grave y un potencial desastre."

"Cuando comenzó la guerra, tuvimos que detener inmediatamente nuestras actividades regulares para comenzar a dar respuesta a la emergencia. No era seguro continuar con los programas que teníamos en curso. Afortunadamente, teníamos algunos suministros médicos de emergencia ya en el país y pudimos donarlos rápidamente a los hospitales que reciben heridos, concretamente en Mariúpol y Kiev. Sin embargo, ahora estos suministros están casi totalmente agotados. Así que ahora mismo, nuestra máxima prioridad es conseguir más suministros lo antes posible para los hospitales que están en primera línea".

"Muchos de estos hospitales están en estas zonas de combate. Sus necesidades aumentan a medida que reciben heridos, pero sus cadenas de suministro se han interrumpido. Estamos en comunicación directa con muchos de estos hospitales. Nos han confirmado que han recibido decenas de heridos, en algunos casos más de 100, y nos han comunicado que corren el riesgo de que sus medicamentos y suministros esenciales se agoten y no puedan seguir tratando a los pacientes."

"Por eso, abastecer a estos hospitales con medicamentos esenciales y suministrarlos sigue siendo nuestra máxima prioridad. Aparte de las consecuencias directas de este conflicto, todas las necesidades médicas urgentes que tenía ya esta población siguen ahí. Hay personas que necesitan insulina u otros tratamientos para enfermedades crónicas, como la hemodiálisis. Hay mujeres embarazadas que necesitan acceso a un parto seguro. Hay personas con necesidades de salud mental. Para todas estas personas, el acceso a la atención médica queda interrumpido, lo que puede llevar a complicaciones graves e incluso, en los peores casos, a la muerte".

"Lo más importante ahora mismo es seguir teniendo acceso a todas las comunidades, a todas las poblaciones afectadas por este conflicto, para poder seguir abordando sus necesidades médicas".

"Queremos una solución inmediata para la población de Mariúpol. Los civiles no deben quedar atrapados en una zona de guerra. Las personas que buscan seguridad deben poder tenerla, sin miedo a sufrir los efectos de la violencia, tanto si deciden irse como si deciden quedarse. Hay que proteger a la población civil".