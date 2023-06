Nigeria: Miles de personas huyen de Rann hacia Camerún a causa de los ataques

Madrid / Ginebra, 16 de enero de 2019.- Miles de personas que tuvieron que huir apresuradamente de Rann, en el noreste de Nigeria, tras un violento ataque el lunes empezaron a llegar ayer a pie a Bodo, Camerún. Ayer mismo, Médicos Sin Fronteras (MSF) comenzó a prestar asistencia en esta localidad camerunesa ubicada a siete kilómetros de Rann. Un equipo compuesto por personal médico y logístico ha distribuido alimentos y agua y está facilitando atención médica de emergencia.

"Nuestro equipo en Bodo estima que ayer llegaron unas 8.000 personas y esperamos que puedan llegar varios miles más –explica Hugues Robert, responsable de Operaciones de MSF en Nigeria–. Estamos organizando los preparativos para prestar ayuda en forma de alimentos, agua y atención médica a 15.000 desplazados en los próximos días. Muchos llegaron en estado de shock y estaban muy asustados por lo que habían presenciado. Han perdido lo poco que tenían y necesitan absolutamente de todo".

Las personas desplazadas han pasado una noche al aire libre ya que no hay refugios en las cercanías de Boda. Entre ellas hay muchos niños y numerosas mujeres lactantes y embarazadas.

Son cuantiosos las casas y los refugios de Rann que han sido pasto de las llamas. El mercado y tiendas de alimentación también han sido destruidos. El almacén, la oficina y la farmacia de MSF no se han librado del saqueo y de la quema y las cajas vacías de suministros médicos yacen esparcidas en el exterior.

MSF pudo evacuar a un hombre herido aunque la mayoría ha huido al cercano Camerún.

"Esto resulta verdaderamente devastador para la gente de Rann", declara Hugues Robert, "Son personas que sufren una violencia interminable y ahora tienen que volver a ponerse en pie una vez más ¿Cuántas veces más lo van a poder hacer? La población de Borno sigue pagando el precio de este conflicto despiadado. Todas las partes en conflicto deben respetar la seguridad de los civiles”.

TESTIMONIO DE ISA SADIQ BWALA, ENFERMERO DE MÉDICOS SIN FRONTERAS

Isa Sadiq Bwala estuvo ayer 15 de enero evaluando las necesidades médicas de la población que permanece en Rann. Al llegar allí, se encontró con una ciudad completamente devastada.

“Lo que más me impactó cuando llegamos fue el silencio. Por lo general Rann está llena de vida, pero ayer había un aire inquietante en la ciudad y estaba silenciosa, como un cementerio.

Por lo general los niños corren y juegan por el lugar, pero ayer los únicos niños que vi estaban en silencio y aturdidos.

La ciudad ha sido devastada. La desolación que sentí el estado en el que estaba fue enorme.

Muchas partes de la misma han sido quemadas. Todavía había humo en el cielo, y el fuego seguía aún activo en varios lugares.

Encontré a una mujer que acababa de regresar del entierro de su madre, una mujer mayor que falleció entre las llamas que arrasaron su hogar.

La base, la oficina y la farmacia de MSF han sido también pasto del fuego. Todo lo que queda de ellas son pilas de cenizas. Cuando llegué, la tienda donde almacenábamos nuestros equipos médicos todavía estaba en llamas. Los edificios de otras organizaciones humanitarias también fueron saqueados y quemados. Por suerte, todo nuestro personal de Rann está a salvo. Varios de mis compañeros locales han huido a Camerún, junto con la mayoría de la población de Rann.

Evacuamos a un hombre que tenía una herida de bala. Me dijeron que otras personas también habían resultado heridas, pero al parecer se han ido también hacia Camerún.

Vi una larga hilera de personas que huían: mujeres, niños y hombres de todas las edades. Algunos tenían burros, pero muchos solo llevaban consigo las pertenencias que habían logrado salvar. Las personas con las que hablé me dijeron que se iban porque tenían miedo a quedarse y sufrir nuevos ataques.

De todos modos, no hay muchas razones para que se queden. Sus casas ya no están y no sé de qué vivirían. El mercado fue incendiado y saqueado – las tiendas de alimentos también. No hay donde conseguir comida.

Hablé con uno de mis compañeros y me dijo que no había comido nada desde hacía 48 horas. No había podido encontrar ningún alimento desde entonces”.