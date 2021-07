MSF solicita que se suspenda la detención del barco de rescate Geo Barents

Ámsterdam/Augusta, 23 de julio de 2021.- Médicos Sin Fronteras (MSF) ha solicitado oficialmente la liberación de su barco, el Geo Barents, después de tres semanas de detención y tras haber respondido a todas las solicitudes realizadas por la Autoridad Marítima Italiana, que el 2 de julio identificó 22 deficiencias que llevaron a la detención administrativa del barco. Desde entonces, se han abordado todas estas deficiencias, a pesar de que tanto MSF como el propietario del barco consideran que la detención no se basa consistentemente en las regulaciones pertinentes y es demasiado punitiva con el Geo Barents, los propietarios y los fletadores.

Declaraciones de Frauke Ossig, representante de Operaciones de Búsqueda y Rescate de MSF:



“MSF ha solicitado oficialmente hoy a las autoridades italianas que liberen su barco de búsqueda y rescate totalmente equipado y certificado, el Geo Barents, sin más demoras”, declara Frauke Ossig, representante de Operaciones de Búsqueda y Rescate de MSF.

“Aunque MSF apoya plenamente todos los procedimientos y controles marítimos legítimos que garantizan la seguridad de la navegación en el mar, también se cuestiona la legitimidad de la detención del Geo Barents y, en particular, la declaración de las autoridades italianas sobre que el barco es inadecuado para realizar operaciones sistemáticas de búsqueda y rescate, alegando que el barco tenía demasiadas personas a bordo. El derecho internacional no estipula una clasificación internacional específica para los buques humanitarios de salvamento. Tal interpretación del derecho marítimo ignora el hecho de que las operaciones de salvamento, según el deber de los capitanes de proporcionar asistencia a las personas en peligro en el mar, se consideran situaciones de fuerza mayor, según el artículo IV del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y, por tanto, el número de personas a bordo no debe ser tomado en cuenta a efecto de comprobar el cumplimiento de otras disposiciones del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar”, añade Frauke Ossig.

“Mientras las ONG de rescate humanitario están llenando el vacío mortal dejado por la desvinculación de los Estados de su responsabilidad de proporcionar operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central, es inaceptable que se impida a las ONG salvar vidas”, enfatiza Frauke Ossig. “El número de personas muertas aumenta día a día y se siguen perdiendo vidas innecesariamente en el Mediterráneo. La detención administrativa del Geo Barents está costando vidas y desperdiciando recursos cruciales que nos permitirían seguir salvando a personas que se encuentran en peligro ahora mismo”.