MSF se muestra profundamente decepcionada con el insuficiente acuerdo alcanzado en la OMC sobre las patentes COVID-19

Ginebra, 17 de junio de 2022 ​

Antecedentes: Hoy, 20 meses después de que la India y Sudáfrica propusieran por primera vez una histórica exención en materia de propiedad intelectual para las herramientas médicas contra la COVID-19 en la Organización Mundial del Comercio (OMC), los gobiernos han llegado por fin a un acuerdo en la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Ginebra esta semana (12-15 de junio). El texto de la decisión contiene una serie de aclaraciones sobre las salvaguardias existentes en materia de salud pública y una exención limitada, con una vigencia de cinco años, en relación al procedimiento de concesión de licencias obligatorias para la exportación de vacunas contra la COVID-19 por parte de los países que reúnan las condiciones necesarias.

Declaraciones del doctor Christos Christou, Presidente Internacional de MSF:

"Estamos profundamente decepcionados con el insuficiente acuerdo, alcanzado tras más de 20 meses de debates, sobre la exención de la propiedad intelectual para las herramientas médicas destinados a luchar contra la COVID-19. ​

Reconocemos que se han introducido algunos cambios en el acuerdo, lo cual mitiga algunos de los elementos más preocupantes del texto anterior presentado en mayo de 2022, pero, en general, nos decepciona que no se haya podido acordar una verdadera exención de la propiedad intelectual, como la propuesta en octubre de 2020, que cubriera todas las herramientas médicas para la COVID-19 y que incluyera a todos los países. Y nos decepciona que esto no se haya ni siquera logrado a pesar de sufrir los efectos devastadores de una pandemia que se ha cobrado la vida de más de 15 millones de personas en todo el mundo.

Este acuerdo no ofrece, en general, una solución eficaz y significativa para ayudar a aumentar el acceso de las personas a las herramientas médicas necesarias durante la pandemia, ya que no renuncia de forma adecuada a la propiedad intelectual de todas las herramientas médicas esenciales para la COVID-19, y no se aplica a todos los países. Las medidas esbozadas en la decisión no abordarán los monopolios farmacéuticos ni garantizarán un acceso asequible a las herramientas médicas que salvan vidas. Además, sentarán un precedente negativo para futuras crisis sanitarias y pandemias mundiales. ​

Durante toda la pandemia, MSF ha señalado repetidamente los retos y dificultades a los que se enfrenta el personal sanitario de primera línea para atender a los pacientes que se enfrentan a la COVID-19. A pesar de los elevados compromisos políticos y las palabras de solidaridad, ha sido desalentador para nosotros ver cómo los países ricos no han resuelto las flagrantes desigualdades en el acceso a las herramientas médicas que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte de las personas que contraen la COVID-19 en los países de ingresos bajos y medios.

A falta de un acuerdo sobre una verdadera solución global a los continuos problemas de acceso, MSF insta ahora a los gobiernos a que adopten medidas inmediatas a nivel nacional para garantizar el acceso de las personas a las herramientas médicas necesarias para luchar contra la COVID-19. Los gobiernos deben considerar el uso de todas las opciones legales y políticas disponibles, incluyendo la suspensión de la propiedad intelectual sobre las herramientas médicas para la COVID-19, la emisión de licencias obligatorias sobre tecnologías médicas fundamentales que permitan superar las barreras de las patentes, y la adopción de nuevas leyes y políticas que garanticen la divulgación de la información técnica necesaria para fomentar la producción y el suministro de genéricos. ​

MSF pide también a los gobiernos que tomen medidas concretas para reformular y reformar el sistema de innovación biomédica, con el fin de garantizar que las herramientas médicas que salvan vidas se desarrollen, produzcan y suministren de forma equitativa y donde los principios basados en el monopolio y el mercado no sean un obstáculo para el acceso. Es hora de dar prioridad a salvar vidas en lugar de proteger los intereses corporativos y políticos". ​