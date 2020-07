MSF apoya la respuesta contra la COVID-19 en un Puerto Rico paralizado por múltiples crisis

San Juan, 2 de julio de 2020. – Como parte de su respuesta a la COVID-19, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha empezado a apoyar varios centros de salud, realizar actividades de promoción de la salud para comunidades de riesgo, y prestar atención médica domiciliaria a personas vulnerables en Puerto Rico.

Puerto Rico se enfrenta ahora a un brote de COVID-19 mientras sigue haciendo frente al impacto en la salud de dos huracanes devastadores que golpearon el país en 2017 y una serie de fuertes terremotos a principios de este año. Cuando se reportaron los primeros casos de COVID-19 en marzo, el sistema sanitario de la isla ya soportaba mucha presión. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, Puerto Rico ha reportado 7.608 casos y 153 muertes.

“El sistema de atención médica y todas las estructuras sanitarias han tenido que hacer reajustes importantes en sus actividades, incluyendo retrasar la atención no relacionada con la COVID-19”, explica Sophie Delaunay, coordinadora de proyectos de MSF en Puerto Rico. “Muchas personas no tenían acceso a la telemedicina y el alto desempleo contribuyó a empeorar las condiciones de salud. Hemos comprobado que las personas con un frágil estado de salud no estaban siendo atendidas”.

Desde abril, MSF contribuye a cubrir las necesidades más inmediatas en varios centros de salud y comunidades en Puerto Rico mientras han ido aumentando los casos de COVID-19. MSF ha distribuido equipos de protección personal (EPI) y ha realizado formaciones de prevención y control de infecciones (IPC) para trabajadores esenciales.

Además, la organización ha llevado a cabo actividades de promoción de la salud y distribución de kits de higiene a las comunidades en mayor riesgo de transmisión de la COVID-19, para brindarles la información necesaria para protegerse y limitar la propagación del virus. A mediados de junio, MSF formó a un equipo médico móvil para viajar a zonas remotas y proporcionar cuidados médicos domiciliarios y realizar consultas en clínicas móviles en la zona para atender a las personas más vulnerables en toda la isla. Hasta el momento, MSF ha visitado comunidades en Caguas, Loiza y Utuado.

Cuando se estableció formalmente la orden de “quedarse en casa” para frenar la propagación de la COVID-19, esta restricción de movimientos supuso una barrera adicional para que las personas vulnerables y aquellas que viven en áreas aisladas, encuentren atención médica para sus afecciones médicas crónicas o agudas.

“Antes de la COVID-19, los puertorriqueños ya hacían frente a un día a día difícil después de la serie de desastres naturales”, afirma Jonathan Caldera, médico de MSF en Puerto Rico. “Algunas personas, como los ancianos y aquellas con afecciones crónicas, necesitan asistencia médica de forma continua. La COVID-19 ha agravado sus necesidades y ha puesto aún más presión en el sistema de salud, justo cuando entramos a la temporada de huracanes”.

MSF también trabaja para reforzar los suministros y apoyar al sistema de salud en Puerto Rico. La organización ha distribuido EPI en 21 estructuras de salud y realizado varias formaciones en control de prevención de infecciones. En dos meses, MSF ha entregado más de 20.000 kits de EPI, incluyendo 4.000 mascarillas y 14.500 protectores faciales, y ha brindado 60 horas de formación a más de 100 participantes.

“Nos dijeron que algunas Urgencias solo podían dar una mascarilla por semana y empleado”, explica Delaunay. “En cualquier respuesta a una emergencia, es fundamental que los trabajadores de primera línea tengan el equipo y la información que necesitan para protegerse, por lo que nos propusimos reforzar los suministros de EPI y capacitar a estos trabajadores sobre cómo mitigar los riesgos en los entornos de atención médica tanto como sea posible”.

Al mismo tiempo, MSF trabaja con grupos comunitarios para ayudar a personas sin hogar, ancianos, personas con trastornos por abuso de sustancias y las familias que se vieron afectadas por los recientes terremotos con la entrega de 3.700 kits de higiene. Para aumentar el conocimiento de las medidas preventivas, y así el control sobre su salud y la salud de los demás, MSF –con socios locales– ha llevado a cabo campañas de promoción de la salud centradas en el lavado de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento físico.