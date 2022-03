MSF amplia su respuesta a la creciente crisis humanitaria en Ucrania y los países vecinos

Madrid, 4 de marzo de 2022 - MSF está trabajando para ampliar rápidamente su respuesta médica y humanitaria en varios lugares de Ucrania. La organización está enviando cargamentos de suministros médicos de emergencia que empezarán a llegar en las próximas horas y días a la zona afectada por la crisis. Personal médico de urgencias y varios especialistas médicos con experiencia ya han entrado en Ucrania y en los próximos días seguirán llegando más refuerzos para apoyar a los equipos de MSF que ya estaban allí.

Los equipos de la organización ya están empezando a ver el impacto que está teniendo en la población civil la fuerte escalada del conflicto, aunque, con los combates en curso, resulta imposible determinar el verdadero alcance de las necesidades médicas que irán surgiendo a lo largo de los próximos días y semanas. En cualquier caso, se están preparando para poder estar operativos e intensificar su respuesta en función de los diversos escenarios que puedan llegar a producirse, incluyendo la prestación de atención quirúrgica, medicina de emergencia y apoyo a la salud mental de las poblaciones desplazadas.

Mientras tanto, los equipos sobre el terreno en Ucrania han estado todos estos días proporcionado suministros médicos a los hospitales para la atención de urgencias y traumas y para llevar a cabo cirugías. "En las últimas 48 horas, hemos entregado 420 kilos de suministros médicos a un hospital de la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, que se ha visto muy afectada por el conflicto", dice la responsable de la célula de emergencia de MSF, Kate White.

Médicos Sin Fronteras afirma que, a día de hoy, resulta difícil encontrar suministros médicos y de todo tipo en el país, pues el número de pacientes que los necesitan no cesa de aumentar. Por ello, hacer llegar suministros de emergencia a los hospitales sigue siendo una las principales prioridades para la organización.

"Uno de los mayores problemas en estos momentos es la entrada de nuevos suministros en el país. La situación cambia rápidamente. Intentamos ser lo más ágiles posible para adaptar nuestra respuesta a la emergencia", Alex Wade, coordinador de emergencias de MSF en Lviv (Ucrania).

Los equipos de la organización sobre el terreno aseguran que, en algunas zonas, los desplazamientos resultan difíciles, peligrosos o simplemente imposibles de llevar a cabo y que a veces es difícil obtener información precisa, ya que las redes de comunicación no siempre están operativas, mientras que la información que llega a través de los medios de comunicación y las redes sociales debe siempre comprobarse dos veces.

"No sabemos el número exacto de heridos. Algunos hospitales han informado de docenas de heridos, otros de cientos", afirma Wade. "Hemos perdido el contacto con algunas zonas. En muchas zonas no hay electricidad ni gas, por lo que no es posible calentar los edificios cuando las temperaturas caen por debajo del punto de congelación por la noche", concluye Wade.

Envío de equipos de emergencia a los países vecinos

MSF ha enviado equipos de emergencia a los países fronterizos con Ucrania, como Moldavia, Hungría, Eslovaquia, Rusia y Bielorrusia.

“Estamos enviado 15 toneladas de material médico hacia dos destinos: el primero es Polonia con la situación de la gente que sale de Ucrania, pero también en relación con el deseo de apoyar la atención de los heridos dentro de Ucrania. El segundo destino es Rumanía y Moldavia, con el mismo objetivo. Como hicimos, por ejemplo, en Yibuti para Yemen, organizamos lo que llamamos bases de retaguardia, por las que transitan bienes y personas y que luego se redistribuyen a los distintos países en función de las capacidades operativas que tenemos en el terreno. El material que enviamos es fundamentalmente equipo médico, para realizar consultas, material fungible y medicamentos para la atención de los heridos”, explica el director de logística de MSF, Laurent Sury.

Operaciones de MSF

En Polonia:

Es probable que los equipos de MSF establezcan su base en Polonia para coordinar y dar apoyo desde allí a las actividades en Ucrania. Desde allí, tratarán de suministrar medicamentos y material médico a los equipos en Ucrania.

En Hungría:

Un equipo de MSF está evaluando la situación y las necesidades de las personas que cruzan la frontera, centrándose en identificar las necesidades médicas de las personas con mayores necesidades.

En Moldavia:

MSF ha enviado equipos al sureste del país para evaluar la situación de los refugiados en los pasos fronterizos, centrándose en analizar la posibilidad de apoyar a los enfermos crónicos o las necesidades de salud mental. Al mismo tiempo, un equipo ha entrado en Ucrania y evaluará la posibilidad de llegar a ciudades como Odessa, Mykolaiv o Kherson.

En Eslovaquia:

Alrededor de 79.000 refugiados han cruzado a Eslovaquia hasta el 2 de marzo, según ACNUR, aunque la mayoría parece estar en tránsito hacia otros países. Un equipo de emergencia de MSF llegó esta semana al país y hasta ahora se ha reunido con funcionarios administrativos y representantes de ONG locales. También han visitado algunas zonas fronterizas para evaluar las necesidades médicas y humanitarias no cubiertas.

En Rusia:

MSF trabaja desde hace años con las autoridades sanitarias para reducir la carga y mejorar el tratamiento de la tuberculosis resistente a los medicamentos (DR-TB). En los últimos días, los equipos de la organización están llevando a cabo evaluaciones en el sur del país para comprobar si han surgido nuevas necesidades médico-humanitarias. También han realizado algunas donaciones como alimentos, kits de higiene y medicamentos para apoyar a los refugiados que salen de Ucrania.

En Bielorrusia:

MSF sigue llevando a cabo sus programas habituales: apoyo al programa nacional de tuberculosis y tratamiento de la hepatitis C en las cárceles. En 2021, los equipos de la organización también asistieron a las personas desplazadas entre Bielorrusia y la UE. Los equipos de MSF en Bielorrusia están evaluando actualmente si han surgido nuevas necesidades médicas humanitarias en el país.

Más información:

MSF trabajó por vez primera en Ucrania en 1999 y desde 2014 cuenta con una serie de proyectos regulares en el país. En los últimos años, la organización ha trabajado en el campo de la tuberculosis resistente a los medicamentos, la hepatitis C, el VIH avanzado y la mejora del acceso a la atención primaria de salud para las personas afectadas por el conflicto. La actual escalada del conflicto armado nos ha obligado a reorientar rápidamente nuestras actividades para responder a esta crisis y todas las actividades regulares se interrumpieron el pasado 24 de febrero.