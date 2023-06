Mediterráneo central: al menos 22 personas desaparecidas en el mar y una mujer fallecida a bordo del Geo Barents tras el naufragio de una barcaza

Mediterráneo central, 28 de junio de 2022.- Al menos 22 personas desparecieron ayer en aguas del Mediterráneo central tras el hundimiento parcial de una balsa de goma. Además, una mujer embarazada murió a pesar de los desesperados esfuerzos por reanimarla del equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF) a bordo del buque de salvamento Geo Barents. El personal de MSF rescató a 71 supervivientes que se encuentran ya a bordo del barco.

Ayer, una embarcación en peligro fue interceptada por la Guardia Costera Libia antes de que el Geo Barents pudiera brindar asistencia. Horas más tarde, la organización Alarm Phone emitió una alerta sobre otra barca en peligro en la zona. El Geo Barents navegó durante tres horas antes de llegar a este bote de goma que se estaba hundiendo mientras sus pasajeros luchaban por sobrevivir. Muchos de ellos estaban ya en el agua. ​

El equipo de MSF rescató a los supervivientes y llevó a bordo a una mujer embarazada que no sobrevivió a pesar de los esfuerzos por reanimarla del equipo médico. Otras tres personas necesitaron atención de urgencia, incluido un bebé de cuatro meses. Posteriormente, este bebé y su madre fueron evacuados a Malta. Hoy, el equipo de MSF se ocupa de los supervivientes restantes, la mayoría de los cuales están extremadamente débiles y siguen en estado de shock.

“Ayer nuestra peor pesadilla se hizo realidad. Cuando nos acercamos a la lancha neumática y pudimos verla con los binoculares, entendimos lo complicado que sería el rescate”, dice Riccardo Gatti, coordinador del equipo de búsqueda y rescate a bordo del Geo Barents. “El bote se estaba hundiendo con decenas de personas atrapadas, mientras que muchas otras estaban ya en el agua”.

Mientras el equipo aún está recopilando información sobre las personas desaparecidas, dos mujeres rescatadas les han comunicado que perdieron a sus hijos en el mar. Otra joven ha explicado que ha perdido a su hermano pequeño. Se está recabando información a través de entrevistas con los supervivientes en las que estos relatan que hay más de una docena de personas desaparecidas además de las ya reportadas.

“Estas personas están exhaustas; muchas han ingerido grandes cantidades de agua de mar y varias han sufrido hipotermia después de pasar muchas horas en el agua”, dice Stephanie Hofstetter, coordinadora del equipo médico de MSF a bordo del Geo Barents. “Al menos 10 personas, en su mayoría mujeres, sufren quemaduras de combustible que necesitan un tratamiento adicional más allá del que se puede administrar a bordo”.

“Este hecho traumático es una consecuencia mortal de la creciente inacción y desconexión de los estados europeos, incluidos Italia y Malta, y los estados fronterizos con el Mediterráneo”, dice Juan Matias Gil, coordinador de las operaciones ​ de búsqueda y rescate de MSF. “Las tragedias en el mar continúan costando miles de vidas, y estas personas están muriendo a las puertas de Europa en absoluto silencio e indiferencia por parte de los estados de la UE”.

"Las organizaciones de búsqueda y rescate no pueden llenar solas este enorme vacío. No tenemos esa capacidad y, además, es responsabilidad de los Gobiernos", afirma Gil. "Lo que ocurrió ayer demuestra que, solos, no podemos. ¿Dónde están los Estados?".

En la actualidad, el Mediterráneo sigue siendo la frontera más mortífera del mundo, con 24.184 migrantes desaparecidos desde 20141 y 721 en lo que llevamos de año. Los estados miembros de la UE y los estados fronterizos con el Mediterráneo están condenando a las personas a ahogarse bajo políticas que ignoran la asistencia. MSF demanda a todos los Estados miembros de la Unión Europea que garanticen una capacidad de búsqueda y rescate bajo el auspicio de los estados, específica y proactiva en el Mediterráneo central, y que proporcionen una respuesta rápida y adecuada a todas las llamadas de socorro.

"Estuvimos en el mar durante 19 horas antes de que nos rescataran", dice un hombre de Camerún que fue rescatado anoche y ahora está a salvo a bordo del Geo Barents. "Durante todas esas horas, vi a mucha gente ahogarse. Estoy contento de haberme salvado, pero con muchas lágrimas".

El Geo Barents ha puesto rumbo a Italia y se ha puesto en contacto con las autoridades maltesas e italianas para buscar un lugar seguro. MSF pide un desembarco oportuno y seguro de los supervivientes lo antes posible para evitar que aumente su angustia y empeore su salud mental.

Más información

MSF lleva a cabo actividades de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central desde 2015. La Organización ha trabajado en ocho buques de salvamento (solos o en asociación con otras ONG). En total, los equipos de búsqueda y rescate de MSF en el Mediterráneo central han asistido a más de 85.000 personas. El Geo Barents es el actual buque de búsqueda y rescate fletado por MSF.

Entre junio de 2021 y mayo de 2022, el barco ha realizado 11 misiones y ha llevado a cabo 47 operaciones de salvamento en las que ha rescatado a 3.138 personas y recuperado los cuerpos de otras 10 personas que habían muerto en el mar. Los equipos de MSF a bordo han brindado 6.536 consultas médicas de atención primaria, salud sexual y reproductiva y salud mental. ​

El 34% de los supervivientes rescatados por el buque son niños, de los cuales el 89% viajaban sin la compañía de un familiar. 265 personas han declarado a nuestros equipos haber sufrido alguna forma de violencia, tortura o malos tratos, y 63 de ellas han manifestado haber sufrido violencia sexual y otras formas de violencia de género.

Nuestros equipos médicos y humanitarios también han registrado 620 incidentes de violencia perpetrados o presenciados por las personas rescatadas, que incluyeron agresiones físicas, tortura, desaparición forzada, secuestro, arresto y detención arbitrarios, principalmente en Libia, pero también durante sus intercepciones y retornos forzados, a menudo múltiples, por los guardacostas libios.

1 Missing Migrants Project, OIM, 22 de junio 2022