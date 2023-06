Médicos Sin Fronteras exhorta a los gobiernos a rechazar el documento preliminar sobre propiedad intelectual COVID-19 en la OMC

Ginebra / Madrid, 5 de abril de 2022.- A mediados de marzo, casi un año y medio después de que India y Sudáfrica propusieran por primera vez una histórica exención de propiedad intelectual para las herramientas médicas de la COVID-19 en la Organización Mundial del Comercio (OMC), se filtró un proyecto de texto debatido por varios gobiernos. Tras un análisis exhaustivo del borrador, Médicos Sin Fronteras (MSF) reclama encarecidamente a todos los países que rechacen este proyecto. El texto no ofrece una solución significativa para aumentar el acceso de la población a las herramientas médicas necesarias durante una pandemia que ya ha costado más de seis millones de vidas. Además, sentaría un precedente negativo para futuros retos sanitarios mundiales.

Análisis de MSF del proyecto de texto de la negociación de la exención de los ADPIC (en inglés) PDF - 502 Kb

Descargar

"El proyecto de texto que se está discutiendo en la OMC no es la exención efectiva de la propiedad intelectual que pedían más de 100 gobiernos, y, por ello, deberían rechazarlo", afirma Yuanqiong Hu, coordinadora de Políticas de la Campaña de Acceso de MSF.

"El documento no aborda de forma exhaustiva los problemas de propiedad intelectual de las herramientas médicas para la COVID-19, como lo hace la propuesta de exención de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de India y Sudáfrica. El decepcionante proyecto —lamenta Yuanqiong Hu— solo abarca las vacunas, excluyendo los tratamientos y los diagnósticos, no aborda las barreras de propiedad intelectual no relacionadas con las patentes, como los secretos comerciales, y restringe qué países pueden hacer uso del mecanismo. Además, las limitaciones y requisitos del posible compromiso filtrado podrían incluso minar las flexibilidades ya existentes, lo que supondría un retroceso innecesario. Si la propuesta se aprueba sin revisiones exhaustivas y sustanciales, sentaría un precedente negativo y perjudicial para los futuros retos sanitarios mundiales. Ya es hora de que los gobiernos avancen en las negociaciones sobre un texto de exención de los ADPIC que pueda ser eficaz, como el que se propuso hace casi año y medio".

"El decepcionante proyecto solo abarca las vacunas, excluye los tratamientos y los diagnósticos, restringe qué países pueden hacer uso del mecanismo y podría incluso minar las flexibilidades ya existentes. Si se aprueba así sentaría un precedente negativo y perjudicial para los futuros retos sanitarios mundiales", Yuanqiong Hu, Campaña de Acceso de MSF. ​

El texto preliminar difiere drásticamente de la exención de los ADPIC presentada por India y Sudáfrica, que propone renunciar a las patentes y a otras barreras de propiedad intelectual sobre todas las herramientas médicas para la COVID-19 mientras dure la pandemia, y allanar el camino para que cualquier país aumente la producción y el suministro de estas herramientas médicas vitales. Aunque el proyecto de texto intenta abordar algunas restricciones en las normas de licencias obligatorias para la exportación, no lo hace de manera significativa. Tales precisiones de las normas ya existentes, incluso si se revisan sustancialmente a partir del texto actual, no deberían aplicarse solo a la COVID-19, sino a todas las licencias obligatorias, para todas las tecnologías, en todas las áreas de enfermedades, sin una duración restringida, y para todos los miembros de la OMC. ​

"Es especialmente descorazonador que se considere siquiera la posibilidad de retrasar seis meses más la decisión sobre los tratamientos y los diagnósticos, sobre todo cuando el acceso a los tratamientos contra la COVID-19 sigue siendo un problema importante para la población de muchos países de ingresos bajos y medios, y en particular, de América Latina", recuerda Felipe de Carvalho, coordinador de la Campaña de Acceso de MSF en América Latina. "El impacto de la pandemia en la población de países de América Latina, como Brasil, Bolivia, Colombia y Perú, ha sido devastador, y el acceso a medicamentos genéricos asequibles sería esencial si otra ola de COVID-19 llegara a la región", añade Felipe de Carvalho.

El acuerdo de licencia de Pfizer deja fuera a personas de todo el mundo. Quedan excluidos del acuerdo firmado por Pfizer y el Medicines Patent Pool (MPP) para el nuevo ​ medicamento COVID-19, nirmatrelvir/ritonavir los países y regiones de ​ Asia central y sudoriental y de Oriente Medio y el Norte de África, y la mayoría de países de América Latina y el Caribe. Esto significa que estos países no podrán comprar el Principio Activo Farmacéutico para ​ fabricar el medicamento ni las versiones genéricas de bajo coste de este fármaco que se producen en el marco del acuerdo. El mapa muestra los ​ territorios incluidos y excluidos de la licencia firmada entre Pfizer y ​ el MPP.

MSF recalca que la exención final de los ADPIC debe ir más allá de las vacunas y abarcar todas las tecnologías médicas esenciales, incluidos los tratamientos y las pruebas. Así mismo, la organización médico-humanitaria reclama que debe dar cobertura a todos los países, y que la duración de la exención debe ser de al menos cinco años para permitir que se puedan preparar, ampliar, diversificar y mantener la fabricación y el suministro de las herramientas de salud para combatir la COVID-19, incluidos materiales y componentes.

"Si la OMC sigue adelante con este proyecto de texto y lo da por terminado, el mundo habrá perdido una gran oportunidad de acordar una exención de propiedad intelectual relevante que podría haber ayudado, de verdad, a superar la gran desigualdad en el acceso a las herramientas médicas frente a la COVID-19 que hemos visto en muchos de los países de ingresos bajos y medios en los que trabajamos. La adopción final de este texto preliminar demostraría una respuesta fallida por parte de la OMC y de la solidaridad mundial, y sentaría de forma clara un precedente negativo para los futuros desafíos sanitarios mundiales", concluye de Carvalho.

En este sentido, MSF suscribe, junto a más de 40 organizaciones de la sociedad civil, una carta abierta en la que se pide a la Unión Europea que se abstenga de presionar a los miembros de la OMC para que adopten rápidamente el borrador en discusión.