La COVID-19 y la crisis económica marcan el décimo aniversario de la guerra en Siria

Amán/Barcelona, 11 de marzo de 2021.- Cuando se cumplen 10 años del inicio de la guerra en Siria, sus efectos siguen siendo devastadores para millones de sirios en todo el mundo.13 millones de personas dentro del país necesitan ayuda humanitaria, según datos de Naciones Unidas. Casi 12 millones de sirios, la mitad de la población del país antes del conflicto, han tenido que huir de sus hogares y están desplazados dentro y fuera de Siria. Unos 5,6 millones de refugiados se encuentran dispersos por todo el mundo, la gran mayoría en Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto. Además, 6,2 millones de personas son desplazados internos, el mayor número en todo el mundo, y la gran mayoría subsiste en condiciones críticas.

Dossier: Una década de guerra en Siria. Las necesidades de millones de personas no se han desvanecido. (En inglés) A decade of war in Syria.pdf - 123 KB