La Asamblea Mundial de la Salud aprueba la resolución para la “Mejora de la transparencia de los mercados de medicamentos, vacunas y otras tecnologías relacionadas con la salud"

Madrid/ Ginebra, 28 de mayo de 2019.- Después de tres semanas de intensas negociaciones, los estados miembro de la Asamblea Mundial de la Salud han aprobado esta mañana en Ginebra la resolución sobre "Mejora de la transparencia de los mercados de medicamentos, vacunas y otras tecnologías relacionadas con la salud".

La resolución fue liderada por Italia y patrocinada por España y otros 18 países: Andorra, Brasil, Egipto, Eswatini, Grecia, India, Indonesia, Kenia, Luxemburgo, Malasia, Malta, Portugal, Federación de Rusia, Serbia, Eslovenia, Sudáfrica, Sri Lanka y Uganda.

Alemania, Hungría y el Reino Unido se disociaron formalmente de la resolución adoptada, a pesar de que los patrocinadores de la misma hicieron considerables concesiones para incluir sus puntos de vista y matizar aquellos con los que no estaban de acuerdo. El borrador anterior de la resolución abordaba cuatro áreas donde la transparencia total resulta necesaria y urgente: la inversión en investigación y desarrollo, el coste de los ensayos clínicos, duración de las patentes de los medicamentos y los precios reales a los que se venden los mismos.

Valoración de Médicos Sin Fronteras

​“La resolución adoptada hoy es el resultado de la movilización histórica de los Gobiernos de todo el mundo, que exigen 'Mejorar la transparencia de los mercados de medicamentos, vacunas y otras tecnologías relacionadas con la salud'. Se trata de un primer y positivo paso para corregir el desequilibrio de poder que existe hoy en día durante las negociaciones entre los compradores y vendedores de medicamentos. Gracias a esta resolución, los Gobiernos dispondrán de la información que necesitan para negociar de manera justa y responsable los medicamentos que necesitan para luchar por la salud de sus ciudadanos.

Pero la transparencia en los precios de los medicamentos, tal y como recoge la resolución, no es suficiente. Necesitamos conocer los sobreprecios que cobran las corporaciones farmacéuticas, los costes reales de producción y los costes de los ensayos clínicos; los porcentajes de inversión de las compañías farmacéuticas, y también el porcentaje de dicha inversión que cubren con ayudas públicas, becas y subvenciones de los contribuyentes y de iniciativas sin ánimo de lucro. La resolución aprobada hoy carece de normas y de acciones sólidas que garanticen transparencia en estas importantes áreas.

Mientras que los primeros borradores de la resolución estaban redactados con un lenguaje claro que servía realmente para lograr una mayor transparencia en estas áreas tan opacas, desafortunadamente un pequeño grupo de países se opuso fuertemente a la aprobación de esos borradores e impidieron la consecución de avances más concretos. En particular, el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Japón optaron por colocar los intereses de un puñado de empresas por encima de la salud de las personas.

No habrá precios justos y asequibles mientras no haya negociaciones justas, y las negociaciones justas no serán posibles mientras no haya transparencia".

Gaelle Krikorian, Responsable de Políticas de la Campaña de Acceso de MSF.

