Incendio en Moria: MSF pide la evacuación a un lugar seguro de todas las personas que albergaba el campo

VÍDEOCOMUNICADO con imágenes del incendio y del estado en el que ha quedado el campo. También contiene declaraciones grabadas en el propio campo en inglés de Giovanna Scaccabarozzi, responsable médica de MSF en Moria

VÍDEO CON DECLARACIONES EN ESPAÑOL de Marío López Alba, responsable del área de salud mental de MSF en Moria

FOTOS del estado en que ha quedado el campo tras el incendio

Mitilene (Lesbos) / Madrid, 9 de septiembre de 2020.- Tras el incendio de la pasada madrugada, el campo de Moria terminó calcinado casi por completo. El fuego obligó a unos 12.000 hombres, mujeres y niños a evacuar el emplazamiento sin tener un lugar alternativo hacia el que dirigirse. Afortunadamente, no se han reportado víctimas, pero el campamento quedó arrasado casi por completo. Las personas que antes sobrevivían dentro del campo están ahora desperdigadas por las calles, sin ningún lugar donde quedarse ni donde poder pasar la noche.

Médicos Sin Fronteras (MSF) insta a las autoridades griegas y de la UE a evacuar inmediatamente a todas estas personas de la isla y trasladarlas a un lugar seguro. El incendio también destruyó el centro médico COVID-19 y obligó a interrumpir todos los servicios médicos disponibles que había para la población refugiada, incluida la clínica pediátrica de MSF. “Nuestros equipos presenciaron cómo el fuego se extendía por Moria y cómo éste iba aumentando de intensidad durante toda la noche. Todo el lugar estaba en llamas. Vimos a una multitud de personas huir sin dirección, había niños terriblemente asustados y padres y madres en estado de shock. Nos sentimos aliviados porque no parece que haya víctimas mortales, pues, dada la magnitud del fuego, el resultado podría haber sido todavía peor. Nuestros equipos están trabajando con urgencia para tratar de abordar las necesidades médicas más inmediatas de todas estas personas”, explica Marco Sandrone, coordinador de MSF en Lesbos.

"Con la COVID-19 y las crecientes restricciones de movimiento a las que se habían visto sometidos refugiados y migrantes, que llevan confinados casi seis meses, la situación se había vuelto simplemente insoportable. Las tensiones y el grado de desesperación que estábamos viendo en las últimas semanas ya hacía presagiar que algo así podía ocurrir en cualquier momento", continúa Sandrone.

MSF lleva meses exigiendo a las autoridades sanitarias y migratorias griegas que establecieran un plan de respuesta a la COVID-19 que fuese adecuado para Moria. “Sin embargo, las autoridades griegas no han implementado tal respuesta, y la UE y otros estados miembros de la UE han renunciado a su responsabilidad y no han hecho casi nada para resolver esta situación”, se lamenta Aurelie Ponthieu, experta en desplazamientos de población de MSF. “El sufrimiento y la violencia provocados por las políticas migratorias europeas y griegas son los verdaderos culpables del incendio. Esperamos que de las cenizas de este fuego no renazca el mismo sistema inhumano de contención que estaba vigente hasta ahora en Moria”.

"El hecho de que este incidente ocurra justo después de que aparecieran los primeros casos de Covid-19 en Moria no es ninguna sorpresa. Por nuestra experiencia trabajando en otros brotes, sabemos que si no se logra la confianza y la comprensión de la población, no se puede llegar a controlar una epidemia. ¿Cómo pueden las autoridades mantener confinadas en condiciones inhumanas a 12.000 personas y decirles, al mismo tiempo, que tienen que respetar el distanciamiento físico y que tienen que hacer cola incluso para recibir un poco de comida todos los días? ¿Cómo pueden esperar que confíen en ellos cuando implementan restricciones de movimiento totalmente extremas a todos los habitantes del campo usando el pretexto de la COVID-19?", concluye Ponthieu.