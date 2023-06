Geo Barents: "Quedarnos en puerto está avalado por la ley"

Catania, 8 de noviembre de 2022.- ​ “La situación a bordo del Geo Barents se deteriora cada día con esta incertidumbre, la falta de información, de no saber lo que pasará luego, cuándo van a desembarcar y cuáles son las etapas a seguir. Es muy difícil controlar a 200 personas sin poder proveerles de esta información clave", afirma Juan Matías Gil, coordinador general de Operaciones en el Mediterráneo de Médicos Sin Fronteras (MSF).

Después de que el pasado 6 de noviembre se permitiera el desembarco selectivo de parte de las personas rescatadas por el Geo Barents y tras la evacuación médica de una persona más, 214 supervivientes quedaron a bordo del buque de MSF. Tres de ellos se lanzaron al agua ayer, dos llegaron al muelle y el tercero regresó al barco.

"En este momento las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud están haciendo valoraciones psicológicas y clínicas para determinar si algunas de estas personas deberían desembarcar. Nosotros insistimos que todos tienen sus afectaciones psicológicas y que el barco no es un lugar para para evaluar esto, sino que tienen que desembarcar y hacerlo en tierra. Esperamos que antes del final de la jornada haya un grupo significativo de aquellos que están a bordo que logren desembarcar", continúa Juan Matías Gil.

"Obviamente extender el período que estemos a bordo nos pondrá en una situación de extrema dificultad para poder controlar a la gente y su afectación mental. También la conducta que pueden llegar a tener. Hemos visto ayer que en la desesperación comenzaron a lanzarse al agua. No descartamos que se pueda repetir".

"Quedarnos en puerto está avalado por la ley que dice que deberíamos desembarcar inmediatamente en un lugar seguro a todos los sobrevivientes a bordo. Estamos atracados en un lugar seguro, aplicando la ley, no nos iremos hasta no lograrlo y poder concluir esta operación de búsqueda y rescate. Nuestro equipo legal está valorando todas las posibles acciones legales para poner fin a esta situación arbitraria contra el bienestar de los sobrevivientes", finaliza Gil.

Testimonios desde el puerto de Catania

Youssouf* es uno de los 214 supervivientes a los que no se les permitió abandonar el Geo Barents, el barco de búsqueda y rescate de MSF, durante el desembarco selectivo en Catania por parte de las autoridades italianas el 6 de noviembre. Ayer decidió lanzarse al agua en protesta por esta decisión. Este es su relato:

Youssouf y Ahmed (nombres ficticios) en el puerto de Catania después de lanzarse al agua desde el Geo Barents

“Después de días y días en ese barco [el Geo Barents], me estaba volviendo loco. Tuve la sensación de que mi cuerpo y mis sueños se estaban desmoronando. Estoy agradecido por toda la ayuda que tuve a bordo, pero no podía soportar más esa situación… Dejé el norte de Siria para ofrecer a mi familia una vida segura. Tengo cuatro hijas que he dejado atrás, con la esperanza de que pronto puedan acompañarme a Europa, a un lugar seguro. La más joven tiene sólo 6 años. Han visto caer bombas sobre nuestra ciudad en los últimos años, y ahora no pueden asistir a la escuela debido a la inseguridad que persiste en la zona. Los grupos armados están por todas partes y secuestran personas para pedir rescate. La situación está fuera de control y temo por sus vidas todos los días. Simplemente quiero encontrar un lugar donde puedan vivir libres de miedo y sentirse seguras. Ese es mi sueño y no dejaré que nadie me lo quite".

Otro superviviente, Ahmed*, salió de Damasco, Siria, hace un año debido a la peligrosa e insoportable situación en su país, donde ya no podía quedarse. Luego llegó a Libia, y desde allí intentó cruzar el mar Mediterráneo seis veces a bordo de barcos no aptos para navegar. Fue interceptado y llevado a centros de detención en Libia, donde sufrió violencia y abusos prolongados. Desde entonces refiere dolor agudo en la espalda como consecuencia de la violencia ejercida sobre él.

Tanto Youssouf como Ahmed pasaron anoche a la intemperie en el muelle, tras tirarse al mar en protesta por la decisión de las autoridades italianas. Se han negado a comer y beber agua desde esta mañana. Ahmed ha sido evacuado en ambulancia.

* Nombres ficticios.