Geo Barents: "Nuestro suministro de alimentos se está agotando y esto es simplemente inaceptable"

Barcelona, 5 de noviembre de 2022.- Entre el 27 y el 29 de octubre, el equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el Geo Barents, el buque de rescate de la organización, realizó siete operaciones de salvamento en aguas internacionales en la zona de búsqueda y rescate de Malta. 572 personas fueron rescatadas en estas operaciones en el mar. Entre los supervivientes, hay tres mujeres embarazadas, más de 60 menores, muchos de ellos no acompañados, y niños pequeños, el menor de sólo 11 meses.

El buque sigue esperando un puerto seguro para desembarcar a los 572 supervivientes. Ni Malta ni Italia han contestado a las continuas peticiones del equipo del barco.

Ricardo Gatti, responsable de operaciones de MSF en el Geo Barents

De 00:00 - 0:15

Ya llevamos diez días con 572 personas a bordo del Geo Barents. 572 personas a las que rescatamos y a las que estamos intentando dar la mejor atención posible con las limitaciones que tenemos.

De 00.15 - 00:37

Hay personas con infecciones en la piel, infecciones respiratorias y, entre otras cosas, también está el aumento del sufrimiento debido, no solo a la falta de espacio, sino también al prolongado tiempo que llevamos en el mar. Evidentemente, esta situación hace que aumente el nivel de sufrimiento de estas personas.

De 00:37- 00:54

Hemos solicitado diariamente al gobierno italiano y antes al gobierno maltés un puerto para desembarcar. Un puerto que no llega. La última petición la hicimos ayer en la noche a las 22 horas. No hemos recibido ninguna respuesta, ninguna indicación al respecto.

00:54-01:18

Actualmente estamos en territorio italiano porque estamos dentro de las aguas territoriales italianas. Hemos tenido que acceder a ellas para protegernos del mal tiempo. Este mal tiempo obviamente ha incrementado aún más el sufrimiento de las personas a bordo y crea una situación crítica y será difícil que la situación vuelva a un estado de equilibrio.

Candida Lobes, responsable de Comunicación

00:00

Diez días después de los primeros rescates, la espera prolongada a la que están sometidas las 572 personas a bordo del Geo Barents es inaceptable. Estamos hablando de supervivientes algunos de los cuales han pasado días enteros a la deriva, otros nos hablan de violencia y torturas sufridas en meses y años en Libia. Hablamos de hombres mujeres y niños, el menor a bordo es una bebe de 11 meses. Tenemos tres mujeres embarazadas y hoy tuvimos que buscar refugio del mal tiempo en aguas territoriales italianas.

00:40

El mal tiempo agrava el estado físico y psicológico de estas personas, muchas de las cuales ya están desarrollando patologías a bordo. Desafortunadamente no podemos garantizar altos estándares de higiene porque no hay espacio en el barco, el espacio es limitado, por lo que ya estamos experimentando la propagación de infecciones respiratorias, infecciones de la piel.

01:07

Hemos tenido que racionar el agua porque no hay suficiente dada la presencia prolongada a bordo de casi seiscientas personas, los alimentos, nuestro suministro de alimentos se está agotando y esto es simplemente inaceptable. Hemos realizado más de una solicitud a Italia, diariamente estamos enviando una solicitud de puerto seguro a Italia. La última petición de ayer en la noche sigue sin tener respuesta positiva.

01:42

Tuvimos que entrar en aguas nacionales para protegernos del mal tiempo y para proteger a estas personas de más sufrimiento. En esta situación, ciertamente no podemos asumir también la gestión de las solicitudes de asilo porque no es nuestra responsabilidad. Recordemos que las ONG ya están llenando el vacío dejado por las instituciones europeas y los Estados miembros, ante la ausencia de una flota europea de salvamento en el Mediterráneo. Estamos en el Mediterráneo para salvar vidas, porque ahora mismo no hay nadie más para hacerlo. Nuestra única prioridad es llevar a estas personas a un puerto seguro lo antes posible. Esperamos que estas personas puedan recibir la atención y la asistencia que necesitan de inmediato.