Gaza: "¿Te imaginas recibir 100 o 200, a veces 500 heridos al día?"

Jerusalén, 25 de noviembre de 2023 - El doctor Hafer Abukhussa, cirujano plástico y reconstructivo de Médicos Sin Fronteras en el hospital Nasser, en Jan Yunis, en el sur de Gaza, grabó su testimonio el pasado 23 de noviembre en el que habla de la gravedad sin precedentes de las heridas de los pacientes y de la falta de electricidad, alimentos, suministros e instrumental médico en la Franja.

Hafer Abukhussa, cirujano plástico y reconstructivo de MSF:

"Desde que empezó la guerra, hasta ahora he estado trabajando sin parar, 24 horas, todos los días. Es muy, muy difícil. En las guerras anteriores no había visto este tipo ni esta gravedad de lesiones. Hay casos graves, y todas las lesiones incluyen quemaduras.

¿Te imaginas recibir 100 o 200 casos al día, a veces 500 heridos al día? Y el problema ahora es más difícil porque muchos otros hospitales han sido evacuados. Todos los pacientes vienen a nosotros. Y los pacientes que vemos, la mayoría son mujeres y niños.

Lo que más me dolió fue ver a un niño, un niño inocente, herido, que necesitaba una operación quirúrgica importante porque había perdido una de sus extremidades. Y es el único niño, es el único vivo del resto de su familia. Cuando despertó de la anestesia, pidió ver a su familia. Es una situación realmente desgarradora.

Las dificultades a las que nos enfrentamos aquí son la falta de suministros y la falta de instrumental. En el hospital, en días normales hay 300 pacientes. Ahora, hay más de 1.000 pacientes. Muchos pacientes no tienen hogar, porque muchos de ellos son desplazados ​ en Gaza y a otros les destruyeron sus casas. No tienen acceso a agua potable. Faltan alimentos y no hay electricidad, y algunos simplemente salieron de sus hogares solo con la ropa que llevaban puesta.

Sabemos que estamos en peligro en todo momento, pero seguiremos haciendo esto."