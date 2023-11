Gaza. Pacientes y personal médico atrapados en hospitales bajo el fuego: los ataques deben cesar ya

Pacientes en el hospital Al Shifa (19 de octubre de 2023). © MSF

Jerusalén, 11 de noviembre de 2023.- En las últimas 24 horas, los hospitales de Gaza han sufrido bombardeos incesantes. El complejo hospitalario de Al Shifa, el mayor centro de salud donde aún trabaja el personal de Médicos Sin Fronteras (MSF), ha sido alcanzado varias veces, incluidos los departamentos de maternidad y consultas externas, con el resultado de múltiples muertos y heridos. Las hostilidades en torno al hospital no han cesado. Los equipos de MSF y cientos de pacientes siguen dentro del hospital de Al Shifa. MSF reitera urgentemente su llamamiento para que cesen los ataques contra hospitales, para que se produzca un alto el fuego inmediato y para que se protejan las instalaciones médicas, el personal médico y los pacientes.

“Nos están matando aquí, por favor, hagan algo”, enviaba esta mañana un mensaje de texto un enfermero de MSF desde el sótano del hospital Al Shifa, donde él y su familia se refugiaban de los incesantes bombardeos. “Cuatro o cinco familias se refugian ahora en el sótano, los bombardeos están muy cerca, mis hijos lloran y gritan de miedo”.

“La situación en Al Shifa es verdaderamente catastrófica. Pedimos al Gobierno israelí que cese este implacable asalto al sistema sanitario de Gaza. Nuestro personal y nuestros pacientes se encuentran en el hospital de Al Shifa, donde los intensos bombardeos no han cesado desde ayer”, afirma Ann Taylor, coordinadora general de MSF en los Territorios Palestinos Ocupados.

El hospital Al Shifa es el principal complejo hospitalario de la Franja de Gaza, con 700 camas, y presta atención quirúrgica y de urgencias. Actualmente no hay ningún otro centro en la Franja capaz de admitir y tratar a tantos pacientes con lesiones complejas, a veces potencialmente mortales. A pesar de los ataques regulares y la escasez de material, el personal ha conseguido mantener operativo el hospital. Ayer, el hospital Al Shifa se quedó sin energía eléctrica. Las ambulancias ya no pueden desplazarse para recoger a los heridos, y los bombardeos incesantes impiden evacuar a los pacientes y al personal. En el momento de escribir estas líneas, nuestro personal está presenciando cómo se dispara a la gente que intenta huir del hospital.

“Hay muchos pacientes ya operados y no pueden caminar. No pueden evacuar”, afirmó el Dr. Mohammed Obeid, cirujano de MSF en el hospital Al Shifa. “Necesitamos una ambulancia para trasladarlos, no tenemos ambulancias para evacuar a todos estos pacientes”.

“No podemos irnos porque desde [ayer] por la mañana hasta ahora hemos operado a unos 25 pacientes. Si no estoy yo o el otro cirujano, ¿Quién se ocupará de los pacientes?”, preguntó Obeid. “Hay un paciente que necesita cirugía, otro ya está durmiendo [bajo los efectos de la anestesia]”.

MSF denuncia la sentencia de muerte de civiles actualmente atrapados en el hospital de Al Shifa firmada por el ejército israelí. Es necesario un alto el fuego urgente e incondicional de todas las partes beligerantes; hay que suministrar ayuda humanitaria a toda la Franja de Gaza ya.

MSF ha perdido el contacto con un cirujano que trabajaba y se refugiaba en el hospital Al Quds con su familia. Otras instalaciones sanitarias, incluido el hospital Al Rantisi, al que MSF también ha prestado apoyo en el pasado, fueron al parecer rodeadas por tanques israelíes.

Instamos a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, los Estados miembros de la Liga de Estados Árabes, los Estados miembros de la Organización para la Cooperación Islámica y la Unión Europea, que han pedido reiteradamente que se respete el Derecho Internacional Humanitario (DIH), a que tomen medidas para garantizar un alto el fuego ya. Los horrores que se están desarrollando ante nuestros ojos en Gaza demuestran claramente que los llamamientos a la moderación y al respeto del DIH han sido desoídos. Trabajar con determinación para lograr un alto el fuego es la forma más eficaz de garantizar la protección de los civiles.

Miles de personas han resultado heridas desde el 7 de octubre, muchas de las cuales se encuentran en estado crítico y necesitarán cirugías complejas y tratamiento continuado durante semanas, si no meses. Esto sólo puede hacerse con un alto el fuego total y el suministro incondicional de ayuda humanitaria, incluido el acceso a alimentos, combustible y agua; la supervivencia de la población de Gaza depende de ello.