Gaza: los "injustificables e intolerables" ataques aéreos israelíes que dañaron la clínica de MSF mataron a decenas de civiles

Gaza, 17 de mayo de 2021. Los ataques aéreos israelíes que tuvieron lugar en la noche del sábado 15 al domingo 16 de mayo, en el área donde se encuentra una clínica de Médicos Sin Fronteras (MSF) en la ciudad de Gaza, mataron a al menos 42 personas, incluidas 16 mujeres y 10 niños y niñas, según el Ministerio de Salud de Gaza. El bombardeo en dicha zona también dañó la clínica de la organización, dejando una sala de esterilización inutilizable y una sala de espera dañada. Dentro de la propia clínica, en la que normalmente brindamos tratamiento para traumatismos y quemaduras. afortunadamente nadie resultó herido.

Un trabajador de MSF que estaba presente en el momento de los ataques describió la escena como de "absoluto terror", y menciona como especialmente complicado el momento en el que "enormes explosiones sacudieron el vecindario y mujeres, niños y niñas salieron corriendo a la calle gritando y llorando".

“Todo lo que ha pasado esta semana es terrible. Es muy duro ver cómo el número de víctimas civiles sigue en aumento día tras día. Cuando ayer por la mañana me acerqué a la zona y pude ver de primera mano los daños que se habían producido en el área donde está nuestra clínica, así como en la propia clínica, me quedé sin palabras”, dice el Dr. Mohammed Abu Mughaiseeb, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.

“No había nada que no estuviera dañado: casas, carreteras, árboles. Nuestra clínica, en la que cada año atendemos a más de 1.000 niños con quemaduras y traumatismos, había perdido una de sus paredes y todo estaba lleno de escombros. El edificio está ahora cerrado, no solo por los daños en su estructura, sino también porque la carretera de acceso a la clínica ha sido destruida y porque la zona aún no es segura”.

Algunos suministros médicos se están agotando y los heridos que presentan lesiones potencialmente mortales tienen enormes dificultades para acceder a los servicios médicos de urgencia, debido en gran parte a que los ataques aéreos israelíes han dañado muchas de las carreteras que conducen a los hospitales. Además, el personal sanitario teme por su seguridad durante sus viajes al trabajo. De hecho, entre las 42 personas que murieron en los ataques aéreos cerca de nuestra clínica, había dos médicos.

El 17 de mayo a mediodía (hora local) el número de víctimas mortales en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí ascendía ya a 200 personas, incluidas 59 niños y niñas, según el Ministerio de Salud. Por otro lado, diez personas en Israel, incluidos dos niños, han muerto por cohetes y misiles lanzados desde Gaza por parte de grupos armados palestinos.

“Los horrendos ataques contra civiles e infraestructuras civiles que estamos presenciando en Gaza son injustificables e intolerables”, dice el coordinador general de MSF en los Territorios Palestinos Ocupados, Ely Sok. “La situación es crítica. El número de personas heridas y desplazadas está aumentando y el personal humanitario de refuerzo y los suministros médicos siguen sin poder entrar a Gaza. La autoridad de salud local informa que están a 24 horas de quedarse sin bolsas de sangre, lo que supone que no podrán hacer transfusiones a los pacientes, una intervención que resulta clave en el cuidado de los heridos de guerra".

Un equipo de MSF está trabajando en turnos de 24 horas para apoyar al personal médico en la sala de emergencias y los quirófanos del hospital al Awda, en el área de Jabalia, y está tratando una media de 40 a 45 pacientes con heridas profundas y quemaduras graves todos los días. MSF también ha donado suministros médicos a varias instalaciones médicas en la Franja durante el transcurso de la semana pasada. Sin embargo, la inseguridad en toda la Franja hace que nuestros programas regulares de atención posoperatoria y de cuidados a pacientes que han sufrido quemaduras no estén operativos en este momento.

Según la ONU, mientras Israel continúa con el bombardeo aéreo y de artillería sobre Gaza, más de 38.000 palestinos ya han tenido que huir de sus hogares por seguridad. Al menos 2.500 personas se han quedado sin techo, incluido parte del personal de MSF. Muchos de los trabajadores de la organización que se ha visto en esta situación han encontrado refugio en los hogares de sus familiares. Para el resto, MSF ha encontrado refugios temporales.

"Israel debe detener estos ataques en el corazón de Gaza, ya que hemos visto una y otra vez que están matando a civiles, sin importar cuán "objetivo" sean, ya que en un lugar tan densamente poblado no es posible limitar los efectos del bombardeo”, explica Sok. "También debe organizarse con urgencia el acceso seguro a la Franja tanto para el personal humanitario como para los suministros de primera necesidad y material médico".