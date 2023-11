Gaza: atrapados durante días de incesantes combates

Gaza/Jerusalén, 17 de noviembre de 2023.- Los intensos e incesantes combates y bombardeos en la ciudad de Gaza siguen impidiendo a miles de personas abandonar la zona en condiciones de seguridad. En los últimos seis días, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha intentado evacuar a parte de su personal y sus familias —137 personas, 65 de ellas niños y niñas— actualmente atrapados en las instalaciones de MSF situadas cerca del hospital Al-Shifa. MSF pide urgentemente un alto el fuego, que constituye la única forma de que se pongan en marcha corredores para evacuar con seguridad a miles de civiles, incluidos el personal y los familiares de MSF.

Desde el pasado sábado, el personal de MSF y sus familiares no han podido salir debido a los continuos combates. El martes 14 de noviembre, hubo disparos contra el alojamiento de MSF que afortunadamente no causaron víctimas. Ayer, el edificio de oficinas fue alcanzado por la metralla y el depósito de agua de la casa de huéspedes fue bombardeado. Hoy, el personal de MSF ha informado de combates de alta intensidad muy cerca de su ubicación. Miles de civiles atrapados en hospitales y otros lugares de la ciudad de Gaza enfrentan actualmente la misma suerte y corren riesgo de morir en los próximos días, si no en horas.

"Nuestros compañeros y compañeras oyen el ruido constante de los disparos, los bombardeos y los drones. Lo oímos cuando hablamos con ellos por teléfono. La ruta de evacuación hacia el sur de Gaza sigue siendo insegura", afirma Ann Taylor, coordinadora general de MSF en los Territorios Palestinos Ocupados.

"Están aterrorizados, se quedaron sin comida hace varios días y ahora los niños han empezado a enfermar por beber agua salada, deben ser evacuados ya", añade Taylor.