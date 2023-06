Gavi y los donantes deben ampliar el suministro de vacunas para llegar a los niños de hasta cinco años

Ginebra / Madrid, 24 de abril de 2023.- Médicos Sin Fronteras (MSF) hace un llamamiento a Gavi, la Alianza para las Vacunas, y a sus donantes, para que se aseguren de que todos los niños y niñas de hasta cinco años que no hayan recibido alguna de las vacunas infantiles sistemáticas, o que no hayan recibido ninguna —los ‘niños cero dosis’— tengan la oportunidad de ponerse al día con sus vacunas. El llamamiento de MSF tiene lugar en el inicio de la Semana Mundial de la Inmunización, del 24 al 30 de abril, bajo el lema "La gran puesta al día”.

El actual mecanismo de financiación de Gavi no cubre adecuadamente la vacunación de recuperación de los niños que no han recibido ninguna vacuna y ya han superado el año de vida. Cambiar la política para vacunar a niños mayores sería especialmente crítico en países en crisis humanitaria, donde hay grandes bolsas de niños cero dosis. Gavi también debe tomar medidas urgentes para no exigir a los países con sistemas sanitarios frágiles o en crisis humanitaria que cofinancien las vacunas adicionales, con el fin de eliminar cualquier barrera a la ampliación de la cobertura vacunal para la infancia desprotegida.

"El doble golpe de las crisis humanitarias y la pandemia ha dejado a un número creciente de niños en muchos países en los que trabajamos en alto riesgo de contraer enfermedades mortales como el sarampión, la difteria o la neumonía, que podrían prevenirse con vacunas", explica Miriam Alía, responsable de Vacunación y Respuesta a Epidemias de MSF. "Ampliar el rango de edad para vacunar a los niños hasta al menos los cinco años es crucial para aquellos que no han recibido sus vacunas programadas, permitiéndoles ponerse al día y obtener protección contra estas enfermedades. Gavi debe tomar medidas inmediatas y proporcionar vacunas hasta al menos los cinco años en los países que lo deseen, para proteger a millones de niños vulnerables cuyas vidas están en juego", añade Alía.

Los países con mayor proporción de niños sin vacunar son aquellos con sistemas públicos de inmunización débiles y con baja cobertura de vacunación, incluidas las zonas de crisis humanitaria y conflicto donde la gente vive en espacios reducidos, como los campos de refugiados. En estos entornos, los niños carecen de acceso a servicios médicos básicos y de otro tipo, y son más propensos a morir debido a enfermedades prevenibles, pero potencialmente mortales.

Durante más de cinco décadas, MSF ha vacunado a niños, ya sea como parte de la vacunación de rutina o en respuesta a brotes de enfermedades en algunos de los contextos humanitarios más difíciles del mundo. En Siria, devastada por la guerra, por ejemplo, MSF administró más de 118 000 dosis de vacunas a niños de hasta cinco años en 2016. En 2019, los equipos de MSF vacunaron a un gran grupo de niños —que no habían recibido ni una sola dosis en dos años—contra nueve enfermedades prevenibles mediante vacunación en Mingala, una zona remota de la República Centroafricana controlada por grupos armados que habían impedido la entrada de cualquier tipo de ayuda o asistencia humanitaria médica durante este tiempo. MSF vacunó a más de 2,5 millones de niños de hasta cinco años como parte de la vacunación sistemática en sus diversos proyectos en todo el mundo en 2021.

Si bien el número de niños con dosis cero se redujo a nivel mundial en la década 2010-2019, no hubo avances en los países afectados por crisis. Entre 2019 y 2021, se produjo un retroceso histórico en la inmunización infantil, debido en parte a la pandemia de COVID-19, lo que se tradujo en una caída de la cobertura mundial de vacunación del 86% al 81%. Entre 2019 y 2021, 67 millones de niños no recibieron la vacunación sistemática completa según el informe Estado Mundial de la Infancia de UNICEF, lo que incluye 48 millones de niños cero dosis que ni siquiera recibieron una sola dosis de las vacunas básicas, incluida la difteria-tétanos-tos ferina (DTP).

La política de Gavi sobre fragilidad, emergencias y poblaciones desplazadas pretende llegar a los niños con dosis cero y sub inmunizados ofreciendo un apoyo más flexible a los países que lo necesiten. Gavi también ha lanzado el Programa de inmunización de dosis cero para hacer llegar las vacunas a los niños sin vacunar en algunas de las regiones más difíciles del mundo, en el Sahel y el Cuerno de África. Sin embargo, Gavi no ha sido clara públicamente sobre los grupos de edad que cubrirán estas iniciativas ni sobre el modelo de apoyo financiero que se ofrecerá a los países.

"A pesar de los progresos realizados en la ampliación de la cobertura mundial de vacunación, casi 11 millones de los niños no vacunados o insuficientemente vacunados viven en entornos frágiles o humanitarios, incluidos países afectados por conflictos, y siguen siendo los más vulnerables a los brotes de enfermedades", afirma la Dra. Sharmila Shetty, asesora Médica de Vacunas de la Campaña de Acceso de MSF. "Dado que los países en crisis humanitaria ya afrontan problemas económicos para implementar programas de inmunización de rutina, instamos firmemente a Gavi a renunciar al requisito de cofinanciación de los países para esta puesta al día, con el fin de garantizar la mayor oportunidad de éxito. No podemos permitir que ningún niño sufra o pierda la vida simplemente por estar radicado lejos del alcance de las vacunas disponibles."