Gavi debe mejorar el acceso a las vacunas de los niños de al menos cinco años

Ginebra, 12 de junio de 2023 - Médicos Sin Fronteras (MSF) insta de nuevo a Gavi, la Alianza para las Vacunas, a dar prioridad urgente a llegar a los niños y las niñas de hasta cinco años que no han recibido alguna de las vacunas de rutina o ninguna de ellas ─los “niños cero dosis”─, eliminando las barreras que impiden ampliar su cobertura vacunal, incluida la exención de los requisitos de cofinanciación para países y zonas con sistemas sanitarios frágiles y en crisis humanitaria. En muchos casos, niños mayores de un año que podrían ser vacunados, pero que no han recibido todas las vacunas previstas durante sus primeros doce meses de vida, no reciben sus vacunas rutinarias por varias razones, entre ellas la falta de apoyo de Gavi para las dosis de vacunas para estos niños mayores. MSF hace este llamamiento de cara a la próxima Conferencia sobre el Impacto Mundial de las Vacunas de Gavi ─que se celebra en Madrid entre el 13 y 15 de junio─, en la que la Alianza para las Vacunas compartirá su revisión intermedia y sus resultados desde el inicio de su quinto periodo estratégico.

Aunque el número de “niños cero dosis” disminuyó en todo el mundo entre 2010 y 2019, las dificultades que los sistemas de salud tuvieron que hacer frente durante la pandemia de COVID provocaron un retroceso mundial histórico en la inmunización infantil. Entre 2019 y 2021, 67 millones de niños no recibieron la vacunación sistemática, de los cuales 48 millones eran “niños cero dosis” que no recibieron ni una sola vacuna de rutina, incluida la difteria-tétanos-tos ferina (DTP). Incluso teniendo en cuenta el progreso anterior a la pandemia, demasiados niños se han quedado sin vacunación sistemática, especialmente los que viven en entornos con sistemas de salud frágiles y afectados por conflictos: en 2018, alrededor del 40% de los niños que vivían en estos entornos no habían sido vacunados.

Durante más de cinco décadas, MSF ha vacunado a niños, ya sea como parte de la vacunación de rutina o en respuesta a brotes de enfermedades en algunos de los contextos humanitarios más complicados del mundo. En 2022, MSF vacunó a aproximadamente 2,7 millones de niños de hasta cinco años como parte de la vacunación sistemática en sus diversos proyectos en todo el mundo. ​



​Declaraciones de la Dra. Sharmila Shetty, asesora Médica de Vacunas de la Campaña de Acceso de MSF:

“Si Gavi quiere cumplir realmente su objetivo de ‘no dejar a nadie atrás en la inmunización’ debe hacer mucho más para priorizar que las vacunas lleguen a los brazos de los ‘niños cero dosis’ y de aquellos que les falta alguna vacuna de hasta al menos cinco años de edad. El mundo se encuentra en un punto crítico: ya estamos asistiendo al resurgimiento de brotes de enfermedades prevenibles y anteriormente controladas, lo que hace aún más urgente que Gavi elimine, dentro de sus competencias, cualquier barrera que esté bloqueando la ampliación de la cobertura vacunal para los niños desprotegidos.

Uno de los obstáculos es, por supuesto, el coste, especialmente para llegar a los aproximadamente 11 millones de niños no vacunados o insuficientemente vacunados que viven en países frágiles o afectados por conflictos. Dado que muchos países en crisis humanitaria ya tienen problemas de liquidez y luchan por mantener en funcionamiento sus sistemas sanitarios, nos preocupa que pagar las vacunas de los niños de hasta al menos cinco años que no han recibido alguna ─o todas─ sus vacunas rutinarias sea imposible. Para dar a los niños que viven en estos países la oportunidad de ponerse al día con sus vacunas, instamos encarecidamente a Gavi a que renuncie a los requisitos para cofinanciar vacunas adicionales para países y zonas con sistemas sanitarios frágiles o en crisis humanitaria. ​

No deberíamos permitir que ningún niño sufra o pierda la vida simplemente porque las vacunas de rutina no están a su disposición y, si Gavi renunciara a los requisitos de cofinanciación, sería un gran paso para garantizar el acceso equitativo a las vacunas para todos los niños en todas partes”.