Etiopía: las autoridades no conceden permiso a la presidenta de MSF España para visitar Tigray

Barcelona, 26 de julio de 2022.- "Con gran decepción concluí una visita de seis días a Addis Abeba este fin de semana. Más de un año después del asesinato de nuestros tres colegas en la región de Tigray, el 24 de junio de 2021, esperaba reunirme con las familias en duelo y continuar nuestras conversaciones con el Gobierno Federal de Etiopía sobre el caso.

En cambio, las autoridades no me concedieron permiso para visitar Tigray, lo que significaba que no podía rendir homenaje a las familias de Tedros y Yohannes, nuestros dos colegas etíopes que fueron brutalmente asesinados, ni informar a las familias sobre el progreso de la revisión interna de MSF del incidente. Tampoco pude reunirme con ningún representante del gobierno federal para continuar la discusión sobre su investigación sobre el asesinato de nuestros tres compañeros, a pesar de las solicitudes enviadas a los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Defensa.

Estamos angustiados porque, después de más de un año de compromiso con las autoridades etíopes, todavía no tenemos respuestas creíbles sobre lo que les sucedió a nuestros colegas ese día. Mi visita pretendía ser un paso decisivo en nuestro compromiso con el Gobierno Federal de Etiopía, y ahora es el momento de reflexionar sobre nuestros próximos pasos. Seguiremos buscando la rendición de cuentas por el asesinato de nuestros colegas utilizando todos los medios y vías posibles.

Después de 20 meses de conflicto, ahora sumado al aumento de la inseguridad alimentaria y la desnutrición, estoy sumamente preocupada por la terrible situación que enfrentan las poblaciones sin acceso a servicios médicos vitales".