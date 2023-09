El número de personas que dejan su herencia a Médicos Sin Fronteras en España es el doble que hace 10 años

Barcelona, 11 de septiembre.- Cada vez hay más personas como Concha, Miren* o José María que deciden dejar su herencia, o parte de ella, a organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF), convirtiendo así su testamento en un testamento solidario. Este tipo de testamentos son aquellos en los que se incluye una o varias causas sociales a las que donar y que ha pasado de ser un tema tabú en la sociedad española, a convertirse en una forma muy común para colaborar. Con el objetivo de visibilizar y dar valor a esta alternativa altruista, el 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Testamento Solidario.

MSF se ha encontrado en los últimos años con un creciente número de personas que deciden incluirla en su testamento. En España, la organización ha observado cómo, a lo largo de estos últimos 10 años, se ha duplicado el número de herencias que se reciben cada año. Un crecimiento regular que, según sus previsiones, será sostenido en el tiempo.

Siguiendo esta tendencia, la organización ha aumentado considerablemente los fondos obtenidos por esta vía, pasando de los 1,2 millones de euros de 2008 - el primer año en que la organización recopiló datos -, hasta los 8,5 millones de 2022. A fecha de hoy, en 2023, ya ha recaudado 5,2 millones de euros.

También ha aumentado el número de personas que comunican a MSF que ha sido incluida en su testamento: 227 personas en 2022. Y se ha multiplicado el número de personas que solicitan información sobre esta vía de donación, especialmente en las provincias de Madrid, Barcelona, Bizkaia, Valencia, Gipuzkoa y Sevilla.

“En 6 de cada 10 casos, MSF aparece como único heredero o compartiendo la herencia con familiares u otras organizaciones. El resto de los donantes utiliza la fórmula del legado, es decir, dejar una cantidad determinada de dinero u otro bien”, afirma Maite Alzueta, responsable de Testamento Solidario de Médicos Sin Fronteras. “En el caso de los inmuebles, la organización los pone a la venta inmediatamente para obtener liquidez y conseguir apoyo financiero para sus proyectos en diferentes países de todo el mundo”.

“La mitad de mis bienes en la actualidad son para mi hijo y la otra mitad para Médicos Sin Fronteras. Él lo sabe y está de acuerdo”, explica Miren, socia y testadora vizcaína de la organización, quien añade que “si tuviese la enorme desgracia de sobrevivir a mi hijo, el 100% de mis bienes iría a parar a Médicos Sin Fronteras”.

La confianza en MSF, principal motivación para testar a su favor

En cuanto a la procedencia de estos fondos, las provincias donde la organización recibió el mayor número de herencias fueron Madrid, Barcelona, Valencia, Bizkaia, Gipuzkoa y Málaga, por este orden, aunque estos datos no se relacionan con la mayor cantidad de dinero recibida. Fue en la provincia de Gipuzkoa, en el año 2015, donde Médicos Sin Fronteras recibió la herencia más cuantiosa, por valor de 5 millones de euros. ​

En este caso, como sucede en el 60% del total, se trató de una persona que no había colaborado antes con la organización. Además, en 8 de cada 10 casos, quienes dejaron su herencia a MSF no se lo comunicaron con antelación. No obstante, “esta es una tendencia que la organización quiere revertir para poder agradecer esta decisión al donante y mantenerlo informado sobre el trabajo que realiza”, cuenta la responsable del área.

Concha, socia y testadora de la organización en Málaga, se puso en contacto antes de iniciar los trámites “Fue un proceso muy sencillo. Me informé de que Médicos Sin Fronteras tenía un departamento jurídico donde asesoraban a las personas que queríamos hacer el testamento, se pusieron en contacto conmigo y me indicaron que debía ir al notario a hacerlo y enviarles una copia”.

Si se analiza el perfil de la persona testadora, se trata de una persona con una media de 67 años que, en el 30% de los casos no es colaboradora habitual de MSF y que, generalmente, no tiene descendientes o cuenta con una familia con recursos suficientes. Entre las razones que arguyen para tomar esta decisión están, según Alzueta, “el buen uso de los fondos y la independencia financiera de la organización, además de la confianza en nuestro trabajo en zonas de conflicto y nuestra efectividad para facilitar el acceso a la atención médica a personas en situación de extrema vulnerabilidad”.

“Yo soy socia de Médicos Sin Fronteras desde hace 15 años y siempre he confiado plenamente en la organización porque veo que cuando hay un conflicto, siempre están allí los del chaleco blanco con el muñeco rojo”, relata Miren en consonancia con Concha, quien opina que “hacer testamento es algo muy importante cuando uno cree en una organización como yo creo en Médicos Sin Fronteras, en sus principios de independencia, de neutralidad, de imparcialidad y en la ayuda médica a aquellos países que más lo necesitan y que no salen en la tele”.

Un proceso sencillo y barato

A pesar del incremento en el interés de colaborar con los testamentos solidarios, aún quedan algunas barreras que frenan la intención de muchas personas para convertirse en testadoras como son la creencia de necesitar ser poseedor de una gran cantidad de patrimonio para poder colaborar o pensar que se trata de un proceso muy complejo. La realidad es que cualquier persona que quiera puede contribuir en esta iniciativa, por mínima que sea el importe que ofrezca a la organización, de una forma muy sencilla.

“Yo no tenía nada más que un piso y lo que hubiera en mi poder una vez falleciera y decidí que todo fuera para Médicos Sin Fronteras”, explica Concha, quien añade que, además de sencillo, “fue muy barato, porque ir al notario y hacer el testamento me supuso unos 45 euros”. “Yo no tengo ni padres ni hijos, por lo tanto no tengo herederos legales y puedo dejar mi testamento a Médicos Sin Fronteras sin ningún tipo de problema”, explica.

Un caso particular

José María, sacerdote desde 1955, dedicó su vida a los demás en diferentes lugares de España, pero su dedicación lo llevó a marcharse primero a Alemania y más tarde a Austria, para estar cerca de los emigrantes españoles que tuvieron que abandonar el país. Estuvo fuera de España casi 20 años hasta su regreso en 1974. Desde entonces, trabajó en diferentes parroquias hasta que, por su edad, tuvo que dejar el ejercicio del sacerdocio y se retiró a vivir a La Casa de la Iglesia en Talavera de la Reina.

Fue allí donde, aconsejado por su sobrina Mayte, tomó la decisión de incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento. "Él siempre quiso ayudar a los demás y, como yo soy enfermera y siempre he seguido el trabajo de la organización, le sugerí que la incluyese en su testamento, junto con otras vinculadas a la iglesia, y el confió plenamente en mi criterio", explica Mayte, sobrina de José María. "A mí me habría gustado trabajar con MSF en sus proyectos, pero, por mis circunstancias personales, nunca me atreví a hacerlo".

Mayte, que admira el trabajo de la organización y es socia desde hace años, confiesa que admira "el valor altruista de Médicos Sin Fronteras y que siempre estén presentes en todas las catástrofes humanitarias, sin importarles el calor, el frío, o cualquier otra circunstancia."

Médicos Sin Fronteras forma parte de la iniciativa www.haztestamentosolidario.org una campaña informativa sobre herencias y legados solidarios que tiene el objetivo de informar a la sociedad española sobre la importancia de hacer testamento y la posibilidad de colaborar con una o varias causas solidarias a través de una donación en el mismo.

*Miren prefiere no usar su nombre real públicamente.