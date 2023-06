Día Mundial de la tuberculosis: El ensayo clínico que avanza en el tratamiento de una superbacteria mortal de la tuberculosis alcanza su paciente número 300

París/Boston, 24 de marzo de 2023 - En este Día Mundial de la Tuberculosis (TB), el ensayo clínico endTB-Q alcanza un logro decisivo con la inscripción del paciente número 300 en el estudio. Este ensayo clínico, pionero en su género, pretende mejorar radicalmente el tratamiento de una cepa de tuberculosis resistente a los medicamentos estándar más importantes, conocida como tuberculosis pre-extensivamente resistente (pre-XDR).

El consorcio endTB -formado por científicos y profesionales sanitarios dirigidos por Médicos Sin Fronteras (MSF), Partners In Health (PIH) e Interactive Research and Development (IRD), con financiación de la agencia mundial de salud Unitaid, MSF y PIH- está logrando avances significativos en el uso de regímenes farmacológicos más cortos y menos tóxicos.

EndTB-Q es un ensayo clínico de fase III, aleatorizado, controlado y abierto que comenzó en 2020. Ya se han inscrito en él un total de 300 pacientes de seis países: India, Kazajistán, Lesoto, Pakistán, Perú y Vietnam. En este estudio se evalúa la seguridad y eficacia de una combinación de fármacos antituberculosos recientemente aprobados (bedaquilina y delamanida) con fármacos utilizados anteriormente para otras enfermedades (clofazimina y linezolid) para el tratamiento de la TB pre-XDR.

La TB pre-XDR es una forma especialmente peligrosa de TB porque es resistente al fármaco de primera línea más eficaz, así como a las fluoroquinolonas, históricamente los fármacos de segunda línea más eficaces para tratar la TB multirresistente (TB-MDR). La tuberculosis es mortal en casi todos los pacientes si no se trata. La TB pre-XDR es especialmente letal porque a menudo no se diagnostica, es especialmente complicada de tratar y apenas se investiga para encontrar tratamientos adecuados. Las pruebas generadas a partir de endTB-Q permitirán avanzar en el tratamiento de las personas especialmente vulnerables a la tuberculosis, como las que padecen comorbilidades como diabetes o trastornos por consumo de sustancias, y de los grupos de población que no están cubiertos por los recientes avances en el tratamiento, como los niños y las mujeres embarazadas y lactantes.

Vaishnavi, una niña de 7 años con tuberculosis resistente a los medicamentos, interactúa con Prachi, una enfermera de MSF. A su lado se encuentra la madre de Prachi, Vishaka. Foto: Prem Hessenkamp/MSF.

"El objetivo de endTB-Q es garantizar que los pacientes con TB-MDR resistente a las fluoroquinolonas o TB resistente a la rifampicina (TB-RR) reciban el mismo tratamiento de alta calidad que se exige para el tratamiento recomendado de otras enfermedades", afirma el Dr. Lorenzo Guglielmetti, jefe del proyecto endTB para MSF y coinvestigador principal del ensayo." La información sobre este tratamiento proporcionada por el ensayo podrá reproducirse a escala mundial, ya que se incluyeron pacientes de distintos países y continentes, así como adolescentes y pacientes con comorbilidades."