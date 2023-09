Derna, Libia: Vemos que las necesidades más acuciantes ahora son de salud mental

Derna (Libia), 15 de septiembre de 2023.- Un primer equipo de Médicos Sin Fronteras llegó a la ciudad de Derna ayer, 14 de septiembre, para evaluar las necesidades humanitarias, y realizar una primera donación de kits médicos, 400 bolsas para cadáveres y kits de atención a heridos. Hoy, el equipo se ha reunido con el Ministerio de Salud y está en estrecho contacto con la Media Luna Roja Libia. MSF sigue evaluando las necesidades médicas en centros de salud y hospitales, para poner en marcha operaciones lo antes posible.

​ ​

​ Declaraciones de Manoelle Carton, coordinadora médica de MSF en Libia, que se encuentra actualmente en Derna:

“Llegamos a Derna ayer por la mañana. Es difícil describirlo, pero está claro que hemos pasado la fase más aguda de la emergencia, al menos esta parte de la emergencia. Cuando llegamos, ya no había cadáveres en las calles, ni urgencias médicas de camino a las instalaciones [médicas]. Podríamos decir que son las consecuencias. La mayoría de los cuerpos han sido enterrados -ya no están allí- tanto en cementerios como en fosas comunes. Esto a veces causa problemas con la población local, porque hay muchos [cuerpos] a los que no se ha realizado ninguna identificación, sobre todo porque el mar está devolviendo muchos y la gente que los encuentra los entierra directamente.

Ayer seguía siendo muy, muy caótico. Están llegando voluntarios de toda Libia, así que hay colas de coches intentando entrar en la ciudad. Todo el mundo está parado. Están llegando donaciones de toda Libia. Sigue siendo una situación muy caótica y sin coordinación, pero poco a poco todo se va arreglando.

Hoy acabamos de salir de una reunión con el Ministerio de Salud, que poco a poco está intentando coordinar y distribuir a los distintos actores que quieren intervenir, para ver dónde están las necesidades más precisas y quién puede intervenir y dónde. Está llegando mucho apoyo en términos de personal médico, porque ha muerto mucha gente. Así que como mucho personal voluntario ha venido de Trípoli y están llegando muchos médicos internacionales, los están distribuyendo por los distintos hospitales.

El Ministro nos ha pedido que hagamos una evaluación en los centros de salud, los centros de primer nivel, porque ellos no han tenido tiempo. Ya hemos visitado tres de ellos esta mañana, en la parte occidental de la ciudad, porque hay que recordar que la ciudad ha quedado dividida en dos por las inundaciones, entre lo que ahora llaman las partes oriental y occidental, siendo la parte occidental la más dañada, y es donde hemos visitado los tres centros. De los tres, uno está cerrado porque todo el personal médico ha muerto. Los otros dos funcionan con personal voluntario de Trípoli, pero es evidente que necesitan ayuda.

Las necesidades más acuciantes hoy, por lo que podemos ver, son de salud mental para todo el mundo: la población, los trabajadores, los médicos. O bien, han presenciado los acontecimientos, y por lo tanto tienen traumas, o bien, han perdido [a alguien]. Acabamos de conocer a alguien que ha perdido a nueve miembros de su familia. Han perdido primos, han perdido colegas, es de una magnitud increíble.

Hoy la ciudad vuelve a estar en pie, empieza a funcionar día a día, y cuando digo ‘funcionar’ me refiero a que un vendedor de pan acaba de reabrir… Por lo demás la ciudad está paralizada. Así que seguimos en nuestra fase de evaluación.

Vamos a desplazarnos al otro lado, al este, para visitar los centros de salud de allí. Por el momento, el apoyo que MSF se plantea prestar lo antes posible es apoyo en salud mental, hará falta una evaluación en higiene y saneamiento para ver toda el agua que se ha acumulado y que puede estar relacionada con infecciones o enfermedades ligadas con el agua, etc. Para tratar de realizar esta evaluación y trazar un mapa de todo, lo haremos de acuerdo con el Ministerio de Salud. A nivel de estructuras de segundo nivel [hospitales] en la ciudad, el apoyo es mayor en estos momentos, así que no es ahí donde están las necesidades más urgentes”.