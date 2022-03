Declaraciones de un trabajador de MSF desde Mariúpol

Mariúpol (Ucrania) Declaraciones recogidas el 8 de marzo: "En Mariúpol, ahora mismo no hay agua potable, nada, y no hay de dónde sacarla. La gente está tratando de obtenerla de diversas formas; buscando fuentes en los parques o recogiendo el agua de los tejados cuando la nieve se derrite. Y como esta pasada noche estaba nevando, la gente salía en busca de leña para cocinar sus alimentos. Las detonaciones continúan. La situación es especialmente complicada para las personas mayores y para quienes tienen algún tipo de discapacidad. No tienen forma de encontrar comida y tampoco pueden hacer un fuego para cocinar. El desastre humanitario en Mariupol continúa. La situación para quienes tienen niños pequeños también es muy, muy mala, porque necesitan muchas más cosas, como productos de higiene, y no hay manera de encontrarlos en ningún sitio" Olexander.

Declaraciones de Olexander, trabajador de MSF. Desde Mariúpol. 08/03/2022 Declaraciones_desde_Mariupol_Olexander_08_03_2022.wav - 19 MB

Declaraciones de Raquel González, responsable de Relaciones Institucionales de MSF España. Sobre el ataque al hospital de Mariúpol del 9 de marzo. Declaraciones_Raquel_González_ataque_hospital_Mariúpol.mp4 - 2 MB