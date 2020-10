Afganistán: la intensidad de los combates alrededor de Lashkar Gah desborda varios hospitales de la provincia de Helmand

Boost, 16 de octubre de 2020.- Desde el domingo por la noche se están produciendo fuertes enfrentamientos entre el Gobierno y fuerzas de la oposición en los alrededores de Lashkar Gah, en la provincia de Helmand. Los combates han desbordado la capacidad del principal hospital de traumatología para heridos de guerra de la provincia, que contaba con una capacidad total de 100 camas. Ante esta situación, el hospital provincial de Boost, apoyado por Médicos Sin Fronteras (MSF) y dedicado habitualmente a recibir otro tipo de pacientes, ha empezado también a tratar a personas heridas por los enfrentamientos de la última semana.

Entre el 11 y el 14 de octubre, 52 heridos, incluidas mujeres y niños, fueron admitidas en el hospital provincial de Boost para tratar heridas causadas por los combates. Las principales lesiones tratadas están causadas por heridas de bala, fuego de artillería y explosiones. También están recibiendo muchos pacientes con fracturas producidas al caer al suelo mientras huían.

Safia, una de las personas heridas tratadas en el hospital provincial de Boost, charlaba fuera de su casa cuando una bala perdida mató al bebé que esperaba. Estaba embarazada de siete meses. “Cuando resultó herida, empezó una carrera contrarreloj para llegar hasta un hospital antes de que fuera demasiado tarde. Pero correr no es fácil alrededor de Lashkar Gah. La familia tuvo que tomar una ruta diferente y más larga de lo habitual para no atravesar la zona donde se estaban produciendo los enfrentamientos. En el hospital provincial de Boost una cesárea le salvó la vida y ahora está estable. Pero ha perdido al hijo que esperaba”, explica Marianna Cortesi, coordinadora de MSF en el hospital provincial de Boost.

“Entre nuestros pacientes también tenemos a Zina, que al igual que Safia, también recibió el impacto de una bala perdida. Zina amamantaba en ese momento a su bebé de ocho meses, que afortunadamente resultó ileso. Ella ha salvado la vida por poco”, afirma Cortesi.

Todos los pacientes tratados en el hospital de Boost, tanto los que están siendo atendidos sin necesidad de hospitalización como los que han sido dados ya de alta, recibirán apoyo en salud mental como parte de su seguimiento médico.

MSF apoya al hospital provincial de Boost, en la ciudad de Lashkar Gah, desde hace 10 años. La prioridad de la organización es garantizar que todas las personas que necesitan atención médica la puedan recibir, y no solo los heridos por los enfrentamientos en curso. MSF ha registrado una disminución del número de admisiones generales en los últimos cuatro días. La organización teme que debido a los combates muchas personas no estén pudiendo acceder a los hospitales para recibir la atención médica que necesitan. También existen temores de que los heridos de guerra no estén logrando llegar hasta las instalaciones.