Actualización sobre el incendio en Moria

"Durante la noche de hoy, el segundo día después de los primeros incendios, se han vuelto a producir nuevos fuegos que han calcinado las pocas partes que quedaban en pie del campo de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo. Esto ha provocado que muchas personas hayan huido de nuevo a zonas en teoría más seguras; lejos de los incendios.



Ayer por la tarde pudimos contactar a aproximadamente la mitad de nuestros pacientes. La mayoría de ellos están muy preocupados y muy asustados por lo que estaba sucediendo. Nos pedían agua, comida o algunas mantas, porque, a pesar de que durante el día hace calor, algunas horas de la noche son muy frías.



Vivimos escenas terribles al final del día de ayer: muchas familias con niños muy pequeños, adolescentes huyendo, durmiendo en mitad de la calle entre Moria y la localidad de Mytilene.



Hemos hablado con muchos de nuestros pacientes. Estamos muy preocupados porque no tienen acceso ni siquiera a un lugar dónde cargar los móviles, por lo que estamos perdiendo la posibilidad de contactarlos o de que nos llamen.



Estamos teniendo muchos problemas para acceder a nuestra clínica, que está a 30 metros de la entrada principal de lo que era el campo de refugiados. Hay un grupo de personas [locales] que están impidiendo el acceso a nuestras instalaciones y no estamos pudiendo dar servicio médico a las pocas personas que quedan en el campo.



Tenemos noticias de que los aproximadamente 300/400 menores no acompañados que había en la isla están siendo evacuados.



A través de nuestros pacientes, nos llegan noticias de que todas las personas que huyeron anoche del campo de Moria han dormido al raso en la colina o a lo largo de la carretera. Los padres nos cuentan que los niños están muy asustados y que ellos están muy preocupados porque no logran ni siquiera cubrir las necesidades más básicas: agua, comida, medicación... Nosotros estamos tratando de por lo menos llegar a aquellas personas que están bajo tratamiento médico.



Esto no debía haber sucedido nunca. No nos ha pillado por sorpresa. Llevábamos avisando meses, incluso años, que podía llegar a ocurrir una catástrofe de estas dimensiones. Especialmente durante los últimos meses, estábamos alertando de que la situación se estaba volviendo insostenible.



Pedimos por favor y urgentemente que haya una respuesta coordinada, humana y eficaz por parte de todas las autoridades competentes para que se encuentre una solución a las necesidades de estas personas. Hay que trasladarlas urgentemente fuera de la isla; al continente".