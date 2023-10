10 años del naufragio de Lampedusa: MSF denuncia la escandalosa inacción de los gobiernos

Roma, 2 de octubre de 2023.- Diez años después de la tragedia de Lampedusa, la sucesión de naufragios y las al menos 28.000 personas que han muerto o desaparecido en aguas del Mediterráneo desde 2014 han sido insuficientes para convencer a la Unión Europea y al Gobierno italiano de que cambien su enfoque en asuntos migratorios. El naufragio ocurrido en Lampedusa el 3 de octubre de 2013 solo sirvió para dar el pistoletazo de salida de un recuento que se ha revelado terrible desde entonces, que no ha dejado de crecer a un ritmo de casi 3.000 vidas perdidas al año, y de la progresiva implementación de una serie de medidas que se han demostrado terriblemente ineficaces e inhumanas.

Ese día, hace diez años, 368 personas se ahogaron frente a Lampedusa y pocos días después murieron otras 200, cambiando para siempre la historia del mar Mediterráneo. Un suceso que a las autoridades italianas les pareció entonces inaceptable y que hizo que, al grito de “¡Nunca más!”, lanzaran la operación de búsqueda y salvamento 'Mare Nostrum', que duró poco más de un año. Una acción en la dirección correcta, pero demasiado breve, que no pudo evitar una increíble secuencia de trágicos accidentes en los años siguientes. Entre ellos, el naufragio en el Canal de Sicilia en abril de 2015 en el que murieron cientos de personas, la masacre de Cutro en febrero de 2023, con más de 90 víctimas, y el naufragio de Pylos en junio de 2023, en el que murieron más de 500 hombres, mujeres y niños.

“Desde el final de Mare Nostrum, las autoridades italianas y europeas no han tomado ni una sola medida para reforzar las operaciones de salvamento en el mar y para limitar de forma concreta y eficaz la sucesión de tragedias en el Mediterráneo”, afirma Marco Bertotto, director de programas de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Italia. “Las decenas de miles de personas que se han ahogado en nuestro mar en menos de diez años, entre ellas al menos 2.356 en los primeros nueve meses de 2023, son una clara demostración de que una acción de búsqueda y rescate a iniciativa de los Estados miembros europeos no sólo es necesaria, sino indispensable y urgente. Al menos, hasta que se pongan en marcha políticas más valientes, encaminadas a garantizar vías seguras de acceso a Europa y que sean realmente eficaces para desmantelar las rutas ilegales y mortíferas alentadas por los traficantes”.

Además de la grave carencia de un sistema europeo de coordinación de actividades de búsqueda y rescate, la nueva ley italiana sobre la gestión de los flujos migratorios (15/2023) ha contribuido a obstaculizar la labor de las organizaciones humanitarias que permanecen activas en el Mediterráneo, a las que se envía de forma premeditada y deliberada a puertos que se encuentren lo más lejos posible de la zona donde se producen los rescates. Todo ello, a pesar de que las autoridades marítimas italianas -desbordadas por el gran número de llegadas- siguen con frecuencia pidiéndoles apoyo para poder salvar vidas en el mar.

“Las políticas y medidas migratorias deben estar en consonancia y no contradecir la legislación de la UE e internacional sobre búsqueda y salvamento en el mar. Cualquier persona que se encuentre en el mar en peligro de muerte debe ser rescatada y considerada como persona antes que como 'migrante'”, afirma Juan Matías Gil, responsable de las operaciones de búsqueda y rescate en el mar de MSF. “¿Cuántas personas más tienen que ahogarse para que alguien haga algo en la dirección adecuada? ¿Cuántas negociaciones, tiras y aflojas, promesas, eslóganes, proclamas, memorandos y acuerdos inmorales e inhumanos con países que no respetan los estándares mínimos en derechos humanos, tendremos que seguir presenciando antes de que la migración se convierta por fin en un debate que se aborde con seriedad, madurez y, sobre todo, humanidad?”.

Diez años después del naufragio de Lampedusa, MSF insta una vez más a las autoridades italianas y europeas a que garanticen la apertura inmediata de vías seguras de entrada a Europa, y a que pongan en marcha una acción específica de búsqueda y rescate en el mar bajo la coordinación de los Estados miembros europeos.