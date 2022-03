"No hay agua potable ni medicamentos desde hace más de una semana. Hemos visto fallecidos por falta de medicinas"

Mariúpol (Ucrania) / Madrid, 12 de marzo de 2022.- Olexander, trabajador de Médicos Sin Fronteras en Mariúpol.

"La situación humanitaria en Mariúpol hoy: No hay agua potable ni ningún medicamento desde hace más de una semana, tal vez incluso [llevamos] 10 días sin agua potable ni medicamentos. También hoy, no hay ningún lugar donde podamos encontrar comida o siquiera agua técnica1. La gente tiene que buscar diferentes fuentes de agua del suelo, y nos cuentan que estaban bebiendo agua después de hervir porque no hay otra fuente de agua. La población carece de alimentos adecuados. Tienen que usar madera para preparar el fuego y para cocinar los escasos alimentos que tienen. Además, no hay ninguna higiene disponible, así que sólo tenemos un poco de agua para lavarnos las manos y eso es todo lo que podemos usar esta agua. Porque la fuente de agua se encuentra muy lejos y la gente tiene que desplazarse uno, o incluso dos o tres kilómetros para encontrar estas fuentes de agua técnica. Otro gran problema es que desde hace al menos una semana no hay conexión en absoluto. Hay un gran vacío informativo: la gente no sabe lo que ocurre en toda Ucrania e incluso lo que ocurre en un distrito vecino de la ciudad de Mariúpol. La gente ha perdido la conexión con sus familiares. No saben lo que está pasando con sus familiares en otros distritos de la ciudad. Y esto ya dura más de una semana, y la población está muy preocupada por sus familiares. No saben si están vivos o no. Hemos visto personas que han muerto por falta de medicamentos y hay muchos casos así dentro de Mariúpol. Y a muchas personas muertas y heridas y que están simplemente tiradas en el suelo. Los vecinos simplemente cavan el agujero en el suelo y ponen sus cuerpos [de los fallecidos] dentro (inaudible)..."

1 Agua técnica - Agua no destinada a beber, lavarse, bañarse o ducharse. Es un agua destinada a labores de limpieza.